Santa Fe Klan defiende a un fanático que fue sometido en el piso por guardias de seguridad

Una vez más Ángel Jair Quezada Jasso, conocido como Santa Fe Klan se convirtió en el héroe de su público, está vez por ayudar a uno de sus fanáticos quien no la estaba pasando muy bien, ya que en uno de sus conciertos tuvo un violento encuentro con los guardias de seguridad quienes actuaron sometiéndolo contra el piso, pero esto no le gustó al mexicano, quien paró el recital para decir que lo dejaran en paz.

En TikTok desde la cuenta de la usuaria @sha_ron239 se aprecia el momento en el que Santa Fe Klan hace frente a las personas de seguridad y les pide que respeten a sus seguidores y que no lo agredieran, ya que presuntamente se había brincado las vallas de seguridad con el objetivo de llegar hasta el escenario con el famoso.

En las imágenes se aprecian a varias personas en círculo y a alguien tirado en el piso, es entonces cuando Santa Fe Klan paró el evento para pedir de favor que no le suceda nada al chico quien burló las advertencias, además la gente presente se suma y empieza a gritar y silbar para que no ocurra algo más grave.

"Oye carnal ya sé que no me entiendes, pero no traten mal a mis fans", dice Santa Fe Klan a las autoridades presentes.