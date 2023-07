¿Mariana Echeverría entraría a "La Casa de los Famosos"? Esto aseguró la conductora

Mariana Echeverría es una de esas conductoras afortunadas que no paran de trabajar. Con el programa "Me Caigo De Risa" como emisión principal para ella, la presentadora siempre se divierte con todo lo que la producción la incita a realizar. Ella, aventurera, dicharachera y siempre echada para adelante, no duda en entrar en juego con tal de entretener al público y a sí misma, tal como lo logró en la temporada 9 con el beso que se dio con Mariazel.

Pero, toda esta capacidad de entender la dinámica de "Me Caigo De Risa" es algo que Mariana no sabe si podría replicar en otro programa. Ante esto, surgió la duda de si ella podría participar en el reality show más exitoso del momento, "La Casa de los Famosos", emisión que ella sigue y de la cual externó.

Así fue el beso entre Mariana y Mariazel. Foto: Especial

Mariana Echeverría piensa en La Casa de los Famosos

Al ser cuestionada sobre si podría participar en un reality show como "La Casa de los Famosos", Mariana fue contundente con su respuesta.

"Tampoco, ósea yo digo ahorita que no pero quién sabe, veo como destrozan... creo que estamos en una generación horrible de que la gente no lo toma como un juego sino como un ataque o yo no sé. ¡Ay, no!, pobres de los que están adentro", reflexionó Mariana Echeverría.

Y también es una feliz mamá de Lucca

Gozosa de ser madre de Lucca y convencida de que ella está disfrutando los "terribles" dos años que su hijo tiene, Mariana describió como es su dinámica en familia y qué quiere enseñarle a futuro a su primogénito.

"Yo lo estoy disfrutando y que ya quiere descubrir el mundo él solo y a la vez que no se separa de mí. Para mí son los fantásticos dos, además que vino con torta bajo el brazo, tengo mucho trabajo y lo compagino con la familia", externó Mariana.

De la misma forma, Echeverría aceptó que tener tanto trabajo no le permite estar siempre a su lado, algo que tiene una gran enseñanza.

"Es muy difícil pero él debe entender que todo lo que hago es por él y para él, estoy segura que cuando sea grande lo va a agradecer y me va a admirar, porque sí me parto en veinte. Es más, lo que nunca haría en el programa es desnudarme, no querría que mi bebé me viera así", precisó.

MAAZ