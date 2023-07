Conductora del programa Hoy explota contra Sergio Mayer, defiende a Paul Stanley por pelea en LCDLF México

Tremenda sorpresa se llevaron los seguidores del "programa Hoy" después de observar que una de las conductoras más queridas le mandara un contundente mensaje a Sergio Mayer por la pelea que tuvo con su compañero, Paul Stanley, dentro de "La Casa de los Famosos México".

Por medio de su cuenta en Instagram, la exitosa conductora del matutino de Televisa envió un fuerte mensaje en contra de la estrategia del exintegrante de "Garibaldi", asegurando que lo dejará de apoyar y más ahora que enfrenta a Paul Stanley en la Gala de Eliminación.

Ante sus millones de seguidores en redes sociales, Andrea Escalona, una de las máximas figuras de Televisa, compartió un video que muestra la intensa discusión que tuvieron Sergio Mayer del "Team Infierno" y Paul Stanley del "Team Cielo" dentro de "La Casa de los Famosos México".

Severamente molesta, la compañera de Paul Stanley dijo que Sergio Mayer le dejó de caer bien por la actitud que ha mostrado durante esta semana. Detalló que sigue apoyando al "Team Infierno", pero el cantante ya no tiene su apoyo por discutir con el conductor del "programa Hoy".

"El tata (Sergio Mayer) me caía bien... pero con Paul Stanley no. A mi me gusta el team infierno, pero el tata ya no", sentenció Andrea Escalona.