Ángela Aguilar da clases de moda en skinny jeans y botas altas

Ángela Aguilar es una de las artistas que se confirma como un ícono de moda para las mujeres jóvenes, y así lo demostró con el coqueto look que lució en su cuenta oficial de TikTok, plataforma donde la siguen millones de "angelitos", como llama a sus fanáticos, con quienes presumió un atuendo casual con el que dio clases de moda al combinar skinny jeans de tiro alto con blusa blanca, botas altas y chamarra over size.

Ángela Aguilar conquista TikTok con skinny jeans y botas altas

La hija más pequeña del cantante Pepe Aguilar compartió en la plataforma china, donde la siguen 11.3 millones de fans, imágenes del atuendo que llevó a un concierto de Maná, de acuerdo con la leyenda que acompañó el video con el que causó sensación entre sus seguidores, quienes pronto la llenaron de "likes" y frases halagadoras, superando los 760 comentarios y las 890 mil reproducciones.

"Se me olvidó subir esto, mi ofni para ir a ver a MANA", escribió Aguilar para acompañar la publicación que al momento ha recibido 86 mil 500 "me gusta". En el posteo se ve a la cantante luciendo un look muy chic, pues combinó skinny jeans, como se le llama a los pantalones de mezclilla ajustados en las piernas, con botas negras a la altura de las rodillas, una camiseta blanca sencilla y una chamarra también de denim en tono azul claro, con estampado de tigre en la espalda, pieza de estilo over size.

La nieta de los actores y cantantes del Cine de Oro, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, confirma con los outfits que deja ver en sus redes sociales que no teme a probar con toda clase de estilos, desde los más elegantes vestidos de noche para las alfombras rojas, pasando por los deportivos con los que se luce desde el gimnasio, o los trajes típicos que ha llevado a ser una característica de su imagen con la que muestra el orgullo por sus raíces.

Ángela impone estilo en look denim. Foto: TK @angelaaguilar_

Los jeans con los que da clases de moda

La intérprete de temas como "En realidad" y "Ahí donde me ven", de 19 años, volvió a confirmar que es una de las famosas que da clases de moda para las mujeres jóvenes, pues aunque se ha destacado en sus shows por sus vestidos de diseños tradicionales con bordados elaborados por artesanos mexicanos, también ha dejado ver que cuando se trata de looks casuales es una de las favoritas.

Así se luce con skinny jeans. Foto: IG @angela_aguilar_

Ángela Aguilar es una de las artistas más importantes del género regional, pues a su corta edad ya ha recibido decenas de reconocimientos, y ha destacado con sus participaciones en importantes entregas de premios, lo que la ha llevado a ser reconocida a nivel mundial, y no sólo destaca por su talento en los escenarios, también por su forma de vestir con la que destaca su silueta y belleza.

Aunque uno de los estilos de jeans favoritos de la artista son los ajustados, deja ver que los de tipo holgados como los mom son perfectos para combinar con diversos outfits, como las blusas bordadas, o camisas anudadas para darles ese toque relajado y veraniego.

La joven cantante enamora las redes. Foto: IG @angela_aguilar_

Da clases de moda con sus outfits.. Foto: IG @angela_aguilar_

Moderna y veraniega. Foto: IG @angela_aguilar_

