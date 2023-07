Adal Ramones, el entrañable conductor que no tienen miedo de ejercer su paternidad pese a los estereotipos

Sin duda y pese a las críticas por convertirse en padre a los 61 años, el exconductor de “Otro Rollo” Adal Ramones, ha demostrado que el amor que tiene por sus hijos y su pareja Karla de la Mora es inigualable. Como recordarán en mayo, se le vió sumamente feliz en redes sociales por la llegada de su cuarto hijo, el pequeño Cayetano.

Lo más entrañable, fue que, en el mes de mayo, durante la labor de parto de su esposa, el actor y productor mexicano no dejó de compartir los detalles más emocionantes mientras esperaba, incluso en sus redes sociales publicó un mensaje muy emotivo para su pareja.

Sin embargo, los haters opinaron por todo, por la edad del conductor, por el nombre que asignó a su bebé, por tener un hijo más a los que ya tenía, por continuar con su pareja y ser una familia estable y por si fuera poco... por ejercer su paternidad de forma plena y con orgullo a lo que él respondió:

“Que me perdonen, pero esta parte de mi vida la he gozado como pocas. La dicha de ser padre es algo que difícilmente se puede explicar. En lo personal me llena de alegría a pesar de que es cansado. Me llena de esperanza, de felicidad extrema al ver alcanzar sus sueños…” Adal Ramones