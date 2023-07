Tábata Jalil nos enseña el traje de baño ideal para el verano

Tábata Jalil es considerada una de las bellezas que ha dado la televisión mexicana. La presentadora no tiene vergüenza en mostrarse siempre muy natural en las redes sociales y por eso se ha posicionado como la “reina de las minifaldas”. Es por eso que en todo momento va combinando look donde nos muestra esas hermosas y tonificadas piernas.

La conductora de 44 años recién cumplidos suele combinar sus mejores faldas con todo tipo de atuendos para que su enorme fandom, de más de 3.4 millones de seguidores quede enamorado a toda hora y busquen apostar por vestir a la moda y con el estilo que Tábata ha implementado en cuanto a alta costura.

No es novedad ver que Tábata Jalil comparta en su cuenta de Instagram diferentes sesiones de fotos que no hacen más que coronarla como la más bella. Además, no duda en presumir los resultados de sus intensas rutinas de ejercicio, ya que se viste con prendas que son para el infarto y que no le dejan de dar a cambio cientos de comentarios y likes de todos lados del continente.

Con poses y luciendo traje de baño, Tábata Jalil subió las temperaturas

Horas atrás Tábata Jalil decidió compartir algunas fotos vistiendo traje de baño, en su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que además de lloverle los halagos se le hace notoria su faceta más fashionista, misma que la ha orillado a experimentar con diferentes trends de ropa.

El bikini que eligió Tábata es de color negra con flecos multicolores que le dieron un toque propio. A cambio de sus poses y efectos, la bella periodista ha recibido más de 45 mil likes y cientos de comentarios donde su belleza es centro de los mensajes.

