Karely Ruiz sorprende a sus seguidores tras aparecer sin brackets

Karely Ruiz acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que luego de varios años de tratamiento dental finalmente le quitaron los brackets, por lo que la modelo regiomontana presumió su nueva sonrisa y el resultado dejó boquiabiertos a sus millones de fans, además, la también actriz y cantante adelantó cuál será el próximo procedimiento estético al que se someterá para potenciar aún más su arrolladora belleza.

Fue a través de su perfil oficial de Facebook donde Karely Ruiz anunció a través de un breve texto que finalmente se había quitado los brackets, lo cual, causó un gran furor entre los más de 5.3 millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, quienes de inmediato comenzaron a pedirle a la estrella de OnlyFans que mostrara el resultado.

Así lucía Karely Ruiz con braquets. Foto: FB: Karely Ruiz

Ante la insistencia de sus fans, Karely Ruiz publicó una serie de historias para presumir su nueva sonrisa y el cambio en su apariencia fue evidente pues la modelo se vio sumamente diferente sin su tratamiento de ortodoncia y como era de esperarse, los halagos no se hicieron esperar para la también influencer que saltó a la fama a principios del 2022 tras haber aparecido en una entrevista para el canal de YouTube del fallecido Andrés García.

Así luce Karely Ruiz con su nueva sonrisa sin brackets. Foto: FB: Karely Ruiz

Karely Ruiz se pondrá carillas en los dientes

Tras presumir su sonrisa natural, Karely Ruiz adelantó que tiene contemplado colocarse carillas en los dientes para poder lucir una sonrisa perfecta, lo cual, dividió opiniones entre sus fans pues la mayoría considera que no necesita este nuevo “arreglito” pues, así como quedó se ve bellísima, mientras que otro sector le expresó su completa aprobación ante este nuevo proceso estético que potenciará todavía más su belleza.

Hasta el momento, Karely Ruiz no ha revelado cuándo se colocará sus nuevas carillas dentales, sin embargo, por ahora se ve muy satisfecha con el resultado de su tratamiento de ortodoncia y hasta ha presumido su nueva sonrisa en diversos videos y fotos difundidas en sus respectivos perfiles de Facebook, Instagram y TikTok.

Karely Ruiz manda fuerte mensaje a sus detractores

Hace apenas unos días, Karely Ruiz fue nominada a los MTV MIAW 2023 dentro de la categoría Celebrity Crush, lo cual, causó un gran alboroto en plataformas digitales pues consideran que la modelo regiomontana no tiene ningún mérito o talento como para ser premiada, sin embargo, la modelo no se quedó callada y usó su cuenta de Facebook para enviarle un fuerte mensaje a todos sus detractores.

“¿Qué por qué me nominan? Qué si solo me encuero Jajajajajaj pues miren tal vez, de cierta forma tienen razón, pero tengo una motivación día a día que es mi hermana y los perritos así que mínimo estoy haciendo algo, no en mi casa acostado con la barriga de afuera tirando mrda, así que voy a callar muchas bocasss, mi vida va a cambiar”, fue el texto que escribió Karely Ruiz.