La cruda película de drama intenso en Netflix que te robará el aliento, es de duros hechos reales

En Netflix existen diversas películas que desde el primer momento que ves el tráiler terminan atrapándote en un frenesí de fuertes emociones, esto principalmente a las crudas tramas que se muestran y con mayor razón si se trata de historias basadas en hechos reales, algo que sin duda permea en las emociones más profundas del espectador al saber que se trata de acontecimientos que sucedieron en la vida real.

Este es precisamente el caso de la cinta que te recomendamos a continuación disponible dentro de la plataforma con distintivo logo rojo, misma que se titula "La mujer más odiada de Estados Unidos", o por su título original "The Most Hated Woman in America" y se trata de una producción biográfica y de drama estadounidense que se basa en la vida de Madalyn Murray O'Hair, una conocida activista ateísta y defensora de la separación entre iglesia y estado en los Estados Unidos. Madalyn, interpretada por Melissa Leo, fue una figura polémica y controvertida en la década de 1960 y 1970.

Madalyn Murray O'Hair en la vida real. Foto: Especial

Una intensa cinta que te atrapará de inicio a fin

Al tratarse de una producción biográfica esta es una cinta llena de fuertes emociones no aptas para los más sensibles, esto específicamente debido a que la trama retrata la vida de Madalyn Murray O'Hair, quien se convirtió en una persona pública destacada luego de que presentó una demanda exitosa en 1963 para eliminar la oración obligatoria en las escuelas públicas.

Luego de adentrarse en esta polémica petición de maner formal, la mujer fue señalada de promotora del ateísmo, algo que sin duda la volvió un blanco de rechazo por parte de toda la comunidad religiosa, por lo que incluso hubo quienes la consideraron una de las mujeres más odiadas de Estados Unidos debido a sus opiniones y acciones polémicas.

Una historia con dolor

Es de destacar que esta película biográfica además busca retratar cómo, posteriormente, se da la desaparición de Madalyn, así como de su hijo y su nieta, en 1995, y en la investigación posterior para encontrarlos.

Este evento real se convierte en un punto crucial de la trama y revela aspectos desconocidos y sorprendentes de la vida de Madalyn Murray O'Hair, una mujer que emprendió una dura lucha por la libertad de expresión y la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos.