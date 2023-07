JLo impone tendencia con coqueto bañador y sacudió la red

JLo ya está imponiendo tendencia en el verano, pues acaba de dar una cátedra de moda en las redes sociales con su look playero. La gran estrella de Hollywood presume figura de impacto, a los 50, con el traje de baño rosado que sí rejuvenece ya que está considerado uno de los colores que van a utilizar las adolescentes este 2023.

En Instagram la cantante de raíces hispana no deja pasar ni un segundo sin marcar tendencia en los diferentes look. Con el verano entre nosotros, es evidente que la Diva del Bronx va a intentar destacarse con los diferentes outfits de playa y que mejor que poder mostrar los diferentes bañadores que se van a utilizar.

JLo. Fuente: Instagram @jlo

Jennifer Lopez usa el traje de baño rosa ideal para lucir glúteos

JLo nos muestra un nuevo bañador y lo hizo de perfecta manera en las redes sociales. A través de su cuenta de la red social de la camarita, la actriz, cantante y bailarina modeló el traje baño rosado perfecto para lucir glúteos perfectos y cintura de avispa, al instante. Además, los expertos hablan que será uno de los colores que más usarán las jóvenes.

El modelo que eligió la Diva del Bronx mostrar en Instagram es ideal para lucir mucho más delgada, pues se puede llegar a utilizar con un elegante cinturón con hebilla dorada que sí reduce la cintura, visualmente. Asimismo, se trata de un traje de baño de pierna alta, un detalle fabuloso que funciona perfecto para aumentar el volumen de los glúteos.

JLo. Fuente: Instagram @jlo

Por último, JLo combinó su outfit playero con gafas no tan oscuras con armazón dorado y joyería dorada. En definitiva, si todavía no te has decidido que bañador vas a utilizar en las vacaciones, prueba con este traje de baño ideal para mujeres mayores de 50 ya que te quitará varios años.

