Esta es la razón por la que Gerard Piqué se convirtió en el hazmerreír de Internet: “Descanse en paz…”

La separación de Gerard Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar al mundo. Lejos de las disputas directas entre los protagonistas, cada vez que algo los relaciona, se disparan debates, rumores y hasta situaciones que los pone en el centro de análisis de la prensa y sus seguidores.

Gerard Piqué y Shakira. Fuente: Instagram @3gerardpique

Recientemente, Shakira presentó la canción “Copa vacía”, una colaboración junto a Manuel Turizo, que nuevamente fue relacionada por sus fanáticos con la frustrada historia de amor con Gerard Piqué. Mientras, el ex futbolista sigue viviendo en España y en compañía de su novia Clara Chía Martí.

Gerard Piqué se convirtió en el hazmerreír de Internet

Esta semana, en el programa sobre la Kings League, Gerard Piqué volvió ser protagonista de una situación que lo ligó a su pasado con Shakira. En esta oportunidad fue durante un intercambio streaming con el DJ Mariio y su novia, que se encontraban en distintos lugares.

Gerard Piqué posando. Fuente: Instagram @3gerardpique

“¿Qué os conectáis, desde habitaciones separadas?”, les preguntó Gerard Piqué en vivo a lo que luego añadió: “Si queréis luego os doy unas clases. Hay que gestionar las crisis de pareja. Es otro momento”. La broma del ex Barcelona generó risas pero fue el streamer Ibai Llanos el que le respondió: “A ti se te da bien eso, ¿no?”.

La situación ocurrida en vivo convirtió en el hazmerreír de Internet al ex de Shakira y recordó un hecho anterior en donde Ibai Llanos también bromeó con su separación. En aquella oportunidad la artista colombiana estaba estrenando “BZRP Music Sessions #53" y el streamer reaccionó a la letra de la canción con un “Descanse en paz Gerard Piqué”. Al parecer, que la madre de sus hijos se mudara a Miami no parece haber alejado al ex futbolista de las críticas y burlas.

SIGUE LEYENDO

Esta es la razón por la que Shakira se convirtió en centro de críticas: “esta señora ha empezado…”

Contén las pulsaciones antes de conocer cuánto pesaba la cola de sirena de Shakira