La Casa de los Famosos México: Jorge Losa confesó que no quería estar cerca de Ferka y deseaba ser “team infierno”

Sin duda alguna, uno de los participantes más controversiales dentro de “La Casa de los Famosos México” es Jorge Losa quien es parte del team cielo, sin embargo, el español ha sorprendido a los fanáticos de este reality show al confesarle a “Apio” que él desde un principio deseaba ser parte del team infierno y estar lejos de Ferka.

Y es que, una de las situaciones que lo han convertido en uno de los participantes menos queridos de “La Casa de los Famosos México” fue que hizo equipo con Ferka al supuestamente tener una relación sentimental dentro del reality show, sin embargo, el español ahora asegura qué fue el motivo que lo llevó a ser parte del team cielo.

Desde la salida de Ferka quien fue la tercera eliminada de “La Casa de los Famosos México” se la ha a Jorge visto muy cercano a “Apio” Quijano, por lo que entre los dos se han hecho algunas confesiones, fue así como el español reveló que él quería dormir desde un principio en la recámara del “team infierno”.

Cabe señalar que al inicio, cada uno de los participantes tuvo que cumplir un reto, esto con la intención de no perder algún privilegio para ellos y para sus demás compañeros, en caso de Jorge tuvo que dormir toda una semana en la misma cama que Marie Claire quien fue la primera eliminada.

Debido a lo anterior es que Jorge Losa contó a “Apio” Quijano que él entró primero al cuarto infierno pero al no haber una cama matrimonial tuvo que ir al otro cuarto en donde sí la había, fue así como llegó al cuarto cielo.

Por otra parte “Apio” Quijano le dijo a Jorge Losa que de haber sido diferente la situación hubiera estado muy complicado que el español hubiera sido parte del team infierno y Ferka del cielo, a lo que Jorge aseguró que él buscaba estar lejos de la actriz.

“ese era mi tiro, mi tiro, honestamente te lo digo era irme al cuarto donde no estuviera Ferka, ese era mi tiro para que lo sepas y por eso yo, realmente mi tema de haber ido a otro cuarto o de hacer ido al cielo realmente fue Marie Claire y no Ferka, honestamente no lo había dicho pero ya lo sabe la gente”, conto Jorge Losa