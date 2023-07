"Venga la Alegría” ya tendría el reemplazo de Laura G, es un conductor de la competencia

Tras la inesperada salida de Laura G de “Venga la Alegría” se abrió una vacante en el elenco del famoso matutino de TV Azteca y todo parece indicar que la producción del exitoso programa ya tiene definido a su nuevo presentador, quien es un polémico conductor que ha participado en distintos programas de la competencia, por lo que en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que durante los últimos meses el equipo de conductores de “Venga la Alegría” ha sufrido importantes modificaciones debido a cambios en la dirección de contenidos de la televisora y por decisión propia de algunos presentadores, por lo cual, se han sumado nuevos talentos al matutino con la encomienda de subir el rating y posicionarse como el matutino más visto de la televisión mexicana, título que actualmente ostenta “Hoy”.

Laura G se despidió de VLA el pasado viernes 28 de julio. Foto: IG: lauragii

Algunas de las bajas más sensibles sufridas por el matutino fueron las de William Valdés, Cynthia Rodríguez, Roger González, Anette Cuburu y recientemente la de Laura G, quienes en algunos casos fueron despedidos y en otros simplemente optaron por no renovar contrato y darles prioridad a otras facetas de sus vidas.

Para llenar estas vacantes, la producción de “Venga la Alegría” integró a Mauricio Barcelata, quién ya es un conductor probado en la televisión mexicana, además, también sorprendió al sumar a Jimena Longoria, Luz Elena González y Enrique Mayagoitia, por lo que ahora las mañanas en el exitoso matutino de TV Azteca están llenas de nuevos rostros.

¿Quién es el conductor de la competencia que se sumaría a “Venga la Alegría”?

De acuerdo con información revelada por la periodista Ana María Alvarado durante uno de sus programas de YouTube, la producción de “Venga la Alegría” ya tiene definido al reemplazo de Laura G y se trata de Michelle Rubalcava, quien hasta hace unos días formaba parte de “El Chismorreo” de Multimedios TV, además, también tuvo un paso por “Sale el Sol” de Imagen TV.

“Fíjense que el día de hoy se despidió de “El Chismorreo” Michelle Rubalcava, porque tiene otros proyectos, me dijeron que se va a ir a “Venga la Alegría”. Felicidades Mich, qué padre que de das esta oportunidad, ya estuviste en Imagen, Multimedios y ahora saltas a TV Azteca, te deseo lo mejor para formar parte del programa dentro de los cambios”, fueron las palabras de Ana María Alvarado.

Mich Rubalcava no ha querido confirmar su llegada a VLA. Foto: IG: michrubalcava

Cabe mencionar que, Mich Rubalcava tiene un podcast de espectáculos en YouTube y durante una de sus últimas transmisiones solo se mostró agradecido con Multimedios y mencionó que por ahora “no puede decir mucho” sobre el proyecto al que se sumará próximamente, por lo que todavía no puede confirmar su llegada a las filas de “Venga la Alegría”, pero se espera que no pase mucho tiempo para saber si realmente ocupará o no el lugar que dejó Laura G.