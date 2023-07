Mariazel anuncia proyecto lejos de la Televisa tras despedirse de Me Caigo de Risa

Hace apenas unos días Mariazel anunció de forma sorpresiva que su participación en la novena temporada de “Me Caigo de Risa” había llegado a su final, además, dejó ver que no tienen certeza de la continuidad del exitoso programa de entretenimiento, sin embargo, esto no parece ser un problema para la también actriz de origen español pues anunció que ya tiene un nuevo proyecto, aunque este es lejos de Televisa.

Como se dijo antes, Mariazel se despidió de “Me Caigo de Risa” a través de sus redes sociales donde emitió un breve comunicado en el que reconoció que dicha producción le cambió su vida en todos los aspectos, además, aprovechó para expresar su agradecimiento a todos los que forman parte de la “familia disfuncional” y fue aquí donde dejó ver que todavía no saben si habrá o no una décima temporada.

Así se despidió Mariazel de MCDR. Foto: IG: mariazelzel

“Es el último capítulo de la novena temporada y aunque todos los que formamos parte de este proyecto deseamos que haya una décima y muchas más, en realidad no lo sabemos… ¡esperemos que así sea! Gracias por divertirse con nosotros durante tantos años”, señaló Mariazel en su nostálgico comunicado.

Mariazel estrena nuevo proyecto lejos de Televisa

Apenas unos días después de haberse despedido de “Me Caigo de Risa”, Mariazel sorprendió a sus fans al dar a conocer que ya comenzó a trabajar en un nuevo proyecto que estará alejado de Televisa pues la querida conductora anunció que va a generar más contenido dirigido a YouTube y señaló que se animó a realizar este nuevo emprendimiento porque recibió una placa de YouTube por haber llegado a los 100 mil suscriptores pese a que hace mucho tiempo no publica material nuevo.

Mariazel anunció su nuevo proyecto en YouTube. Foto: IG: mariazelzel

“Hace unos días recibí esta placa de plata por parte de YouTube por haber llegado a cien mil suscriptores en mi canal. Me sorprendió porque hace años que no subía nada y con esto me nació la idea de activarlo de nuevo, pero para hacer algo diferente a lo que comparto en otras redes, algo con lo que pueda apoyar y ayudar a los pequeños negocios, ya lo he empezado a hacer en Face, pero ahora sería de una manera mucho más poderosa y efectiva. Próximamente les diré de qué tratará exactamente… Ojalá les guste y me acompañen en esta nueva aventura en la que juntos podremos cambiar la vida de muchas personas. ¡Estoy muy emocionada de lo que se viene!”, escribió Mariazel.

Cabe señalar que, pese a que este nuevo proyecto de Mariazel estará alejado de Televisa no significa que se desvincule de la televisora propiedad de Emilio Azcárraga pues pese a que ya no participará en “Me Caigo de Risa”, sí lo hará en diversos espacios de TUDN donde se desempeña como conductora, además, hace apenas unas semanas estrenó la serie cómica llamada “Chócalas Compayito”.