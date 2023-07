JLo sube la temperatura con colorida lencería fina

JLo no para de sorprender a todo el mundo pues no solo es una gran cantante y actriz sino además, se destaca como una de las mujeres con mayor estilo en el globo. No hay dudas que esta estrella mundial es una de las referentes en Hollywood ya que la morocha además tiene todo para triunfar en la industria que se le ponga enfrente.

Instagram es el lugar donde nos deja las mejores imágenes y donde logra tener un contacto diario con sus fans. Con 250 millones de seguidores en esta red, la cantante se proclama por lejos como una de las grandes influencer y por eso todas las marcas de ropa quieren intentar destila para ganar mucho dinero.

JLo. Fuente: Instagram @jlo

En lencería, Jennifer Lopez enciende Instagram

JLo en el día de hoy, a dejados a todos sus fans con la boca abierta. Es que la bella morocha compartió en sus historias una imagen muy particular. En los últimos meses ha sido parte de la promoción y producción de fotos de una marca de lencería femenina y aún sigue en proyecto de vender productos.

Por lo que se puede ver en Instagram, la estrella de Hollywood compartió una imagen en donde se la ve sonriente como si la foto fuera causal o sacada de desde el celular de su marido. Lo que sí, es que Jennifer Lopez demuestra una vez más el gran cuerpazo que tiene a sus 54 años que hace lucir increíble esa lencería azul.

JLo. Fuente: Instagram @jlo

JLo está pasando un inicio de verano muy relajado y tratado de desenchufarse con sus series queridos. Entre playa y piscina, la morocha del Brox nos regala fotos en trajes de baño y lencería que no deja de confirmar que es la influencer con mejor cuerpo que hay por estos lados del planeta.

SIGUE LEYENDO

JLo deslumbra con juvenil traje de baño estampado

JLo tiene 5 hábitos diarios que la hacen mantenerse en forma a sus 54 años; no creerás el segundo