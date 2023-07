Ahora todos son progresistas…

No sé si también a ustedes, pero a mí sí que algunos temas me parecen ridículos, especialmente cuando tenemos muchos aspirantes vendiendo “ilusiones”. Se les oyen muchas expresiones que no cuadran. El escucharlos da el mismo efecto de la mosca que ronda y ronda. Ejemplo, el uso indiscriminado del término “progresista”, el cual, se ha convertido en un mantra que sirve para casi todo: gobierno, partido, coalición, propuestas.

El diccionario define al “progresismo” como la “ideología que defiende y busca el desarrollo y el progreso de la sociedad en todos los ámbitos y especialmente en el político-social”. Todo esto postula que la situación inicial de la humanidad era de retraso (materiales y morales) y que el progreso y la civilización la han “mejorado”: La comunidad humana mejora por el progreso técnico que permite aumentar los medios de vida y asegurar la supervivencia… Y cuando este relato pasa a la política se distorsiona con un malabarismo inexplicable.

Desde el siglo XVIII viene la idea de un progreso garantizado por el sentido de la historia, pero esta creencia de la progresión histórica ha sido uno de los malentendidos más grandes del siglo XX y mantenerlo en el XXI, es una locura.

En realidad, las fuerzas progresistas están ancladas en el pasado. A finales del siglo XVIII, en Francia, se categorizaron los espacios políticos llamados izquierda y derecha y esto funcionó en todo el mundo. Esta creación entre izquierda y derecha organizó políticamente todo el siglo XX; pero ahora está en crisis. También, el “progreso tecnológico e industrial” nos está llevando al precipicio con un capitalismo suicida que explota el planeta (recursos y personas) provocando una degradación medioambiental; y sin olvidar, el “progreso en las posibilidades de matar con eficacia”.

La actual necropolítica implica el uso del poder social y político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas deben morir. Por ejemplo, los movimientos migratorios que genera este capitalismo letal exponen a muchas personas a morir en todas las fronteras, terrestres o marítimas, ante los ojos indiferentes de las potencias económicas.

Debemos ir más allá de las lógicas actuales y construir un proyecto político y social anti sistémico, alejado de la lógica del “progreso” prevaleciente. Necesitamos un pensamiento global que procure una visión distinta a la “civilización occidental” hoy en declive; no se puede pensar en un nuevo tipo de relaciones sociales, familia, raza, o relaciones de género o sexualidad, si no se piensa la naturaleza del Estado, las relaciones Norte y el Sur, el neoliberalismo y sus metamorfosis. Hoy más que nunca deben revisarse las nociones “occidentales” de igualdad, emancipación, libertad, el modelo liberal de individuo y de progreso, pues sólo aplican para unos cuantos.

POR DIEGO LATORRE LÓPEZ

SOCIO DIRECTOR DE LATORRE & ROJO, S.C.

