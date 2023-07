Sofía Castro responde a las críticas tras su entrevista con Yordi: "tengo una carrera que me ha costado mucho trabajo"

Sofía Castro protagonizó una controversial entrevista con Yordi Rosado el pasado fin de semana. La hija de Angélica Rivera estuvo como invitada en el podcast “La entrevista”, donde platicó sobre los detalles más íntimos de su vida y ahondó en cómo fue su vida como hijastra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Las declaraciones de la joven actriz rápidamente se volvieron virales en redes sociales, donde cientos de internautas arremetieron en su contra y la criticaron por su particular estilo de vida.

Ahora, una semana después de que el podcast fue compartido en Youtube, Sofía Castro rompió el silencio y emitió un contundente comunicado en sus redes sociales. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la hija de Angélica Rivera agradeció el apoyo y el cariño que ha recibido por parte de su público; de igual manera, le dio las gracias a Yordi Rosado por darle el tiempo y espacio para hablar, así como por escuchar su historia con respeto.

Con una fotografía en blanco y negro, Sofía Castro emitió un contundente mensaje a su público. Foto: @sofia_96castro.

Sofía Castro agradeció el apoyo de sus fans

“Les quiero agradecer infinitamente sus comentarios y todo el cariño que he recibido después de la entrevista con Yordi Rosado, gracias por escucharme y ver el lado de mi propia historia, con mis experiencias, mi dolor, mi felicidad y sobre todo que vieran a la verdadera Sofía. He recibido el cariño y la empatía de muchísima gente y eso me llena el corazón y sobre todo sanar una herida en mi persona, pude hablar, pude decir lo que hace tiempo tenía ganas de contar así que GRACIAS”, escribió Sofía en su comunicado.

Posteriormente, la joven reconoció que, pese a no tener una larga trayectoria como otros invitados que han sido entrevistados por Yordi Rosado, ella tiene una carrera que le ha costado “mucho trabajo”. Sofía Castro también aceptó que le falta “mucho camino por recorrer” y que con su participación en el podcast le pudo poner fin a los rumores y especulaciones que había en torno a ella y a su familia, cuando su madre estuvo casada con Enrique Peña Nieto.

El mensaje fue emitido en redes sociales. Foto: captura de pantalla.

¿Qué dijo Sofía Castro a Yordi Rosado?

“Si, efectivamente me falta mucho por recorrer y caminar, tal vez no tenga la trayectoria de muchos compañeros que han estado con Yordi, pero tengo una carrera que me ha costado mucho trabajo de la cual me da mucho orgullo hablar y sobre todo tengo una historia de vida donde muchas personas especularon, mintieron y dijeron muchas cosas no ciertas y por fin pude decir lo que Sofía ha vivido y sentido el todo este tiempo así que gracias Yordi otra vez por darme esa validez”, agregó.

Finalmente, la hija de Angélica Rivera mandó un mensaje para quienes la critican, asegurando que nadie puede juzgar lo que no le tocó vivir: “A las personas que me agredieron y lo siguen haciendo también gracias por que hicieron que me hiciera más fuerte y sobre todo hicieron que no aceptara un NO por respuesta. El que agrede a alguien habla más de uno que de la otra persona. Nadie puede juzgar lo que no le toca vivir”.

Cabe mencionar que durante su entrevista con Yordi Rosado, Sofía Castro dio polémicas declaraciones. La hija de Angélica Rivera inició platicando sobre el bullying que sufrió de las redes sociales cuando su madre se convirtió en la Primera Dama de México; posteriormente, reveló que fue víctima de violencia por parte de su expareja, el político Jorge Álvarez Bringas, quien la agredió físicamente y mentalmente.