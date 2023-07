La Casa de los Famosos México: Apio Quijano rompe en llanto al enterarse que Wendy pregunta por él, "la necesito afuera"

El reality show de "La Casa de los Famosos México" se encuentra en la recta final y con un amplio grupo de espectadores que se resisten a seguir despidiendo a sus participantes favoritos, pues luego de verlos sin filtros y 24 horas al día los siete días de la semana no resulta sorpresa que el cariño y la admiración haga llorar a muchos. El mejor ejemplo de lo anterior ocurrió el pasado domingo cuando Apio Quijano abandonó el programa para regresar a casa y no volver a tener contacto con sus amigos.

Al igual que otros eliminados, Apio rompió en llanto al ver su libertad tras semanas de encierro, pero a una semana de lo vivido el cantante dejó en claro que sí extraña estar dentro de la casa más famosa de México, pero no por el encierro, retos y dinámicas, sino también porque ya no puede ver a su amiga íntima Wendy Guevara. Cabe recordar que desde el minuto uno los dos forjaron un sorprendente vínculo que parece seguirá para toda la vida, pues tras la eliminación del miembro de Kabah, se dio a conocer que la influencer no la ha pasado nada bien.

Los amigos también protagonizaron una fuerte pelea dentro de LCDLF. (Foto: Archivo)

Wendy Guevara visita el confesionario para llorarle a Apio, revela el cantante

En un reciente en vivo que realizó el cantante compartió cómo han sido estos días fuera del reality y para ello no dudó en expresar qué es lo que más extraña de estar dentro de él, y algo que sorprendió a los fans es lo que más anhela tener de nuevo es su amistad y cercanía con Wendy. Ante ello no dudó en contar más detalles de lo importante que es para él su amistad con la miembro de "Las Perdidas" y en su mensaje rompió en llanto.

"Mi amistad con Wendy, o sea, es... ustedes no tienen una idea de cómo la extraño. De que se me llenan los ojos (de lágrimas), cuando me dijeron qué vas a extrañar, decía 'voy a extrañar...'", dijo fingiendo sus lágrimas ante lo que sentía en el momento. Por supuesto, el llanto verdadero llegó después cuando afirmó que necesita de nuevo en su vida a su fiel amiga de "La Casa de los Famosos México".

Los fans recuerdan los mejores momentos de Apio dentro de LCDLF. (Foto: Archivo)

"La voy a extrañar y la extraño tanto, la necesito ya afuera. La necesito afuera para abrazarla y de pronto la he visto apachurrada. Por la producción he visto y me han dicho que ha entrado varias veces al confesionario y que dice que me extraña mucho, que le hago mucha falta y ella también me hace falta un poquito", dijo mientras se limpiaba las lágrimas para concluir con un "me hace falta mi Wendy".

Luego de abrir su corazón y sincerarse con sus fans, Apio Quijano recibió el apoyo del público con comentarios de ánimo y recordándole que ambos eran los favoritos dentro de "La Casa de los Famosos México", pese a las diferencias o peleas que llegaron a tener. "Yo adoraba esa mancuerna", "no debieron sacarlo", "sí hicieron una conexión genuina", "eran como un lugar tranquilo para estar", "Wendy le dio ese empujón que le faltaba para ser libre y feliz" y "Apio sí fue amigo".