Barbara Mori demuestra que vive a plenitud su noviazgo a los 45 años

La actriz uruguaya Barbara Mori tuvo relaciones amorosas muy polémicas, la primera de ellas que se dio a conocer de manera pública fue con el actor Sergio Mayer, con quien tuvo a su único hijo, pero también tuvo otros romances con personalidades de la industria del espectáculo como José María Torre, Beto Cuevas, Manolo Cardona y Kenneth Ray Sigman con quien se casó y se divorció tan solo unos meses después. Sin embargo estas experiencias ayudaron a que hoy en día, viva una relación feliz y sana con Fernando Rovzar.

Aunque de manera discreta, Mori no oculta el amor que le tiene a su novio, con quien se dice que lleva alrededor de 5 años y no se ha limitado en llenarlo de halagos cada que puede. Fue en 2018 cuando Bárbara Mori y el director mexicano Fernando Rovzar iniciaron una relación sentimental a un año de que ella se divorciara y aunque han preferido mantener su romance lejos de los reflectores y de la prensa, en sus redes sociales no esconden su noviazgo y ambos suelen publicar fotografías juntos contantemente, lo que da a notar que la protagonista de Rubí se encuentra viviendo una de las etapas más felices de su vida a los 45 años.

Fernando Rovzar tiene 43 años y Barbara 45 | Foto: Instagram @delamori

Barbara Mori se desvive en halagos y palabras de amor para Rovzar

Mediante su cuenta de Instagram, Mori ha posteado algunas imágenes junto a Rovzar, algunas de ellas han sido en los cumpleaños de su pareja y en totas ha expresado el profundo amor y admiración que le tiene al productor y no solo eso también deja claro que se siente muy feliz y afortunada de estar junto a él.

"No existen palabras para expresar lo que siento por ti. Estoy muy agradecida por tener el privilegio de compartir esta vida contigo. Feliz cumpleaños amor mío", escribió en una de las felicitaciones de hace algunos meses.

El director y la actriz se conocieron por amigos en común | Foto: Instagram @delamori

Pero además de llevar una relación amorosa también han sido compañeros de trabajo, ámbito en el cual se ha sentido orgullosa de su pareja y siente admiración por el trabajo que realiza el director de cine. Al finalizar las grabaciones de la serie "Las azules", Barbara posteó varias fotos del rodaje y junto a ellas un mensaje donde mostró el amor que le tiene a Fernando.

“No puedo creer que esto se terminó. Ha sido de las mejores experiencias de mi vida trabajar a tu lado. Felicidades por el increíble trabajo que desempeñaste como el jefe de jefes. Ha sido un cúmulo de tantas emociones maravillosas, verte trabajar, crear juntos, crecer juntos.

Llevan alrededor de 5 años de relación | Foto: Instagram @delamori

“Tomarnos de la mano para soñar juntos rodeados de tantas personas amorosas, luminosas, talentosas. Gracias, de verdad, desde lo más profundo de mi corazón GRACIAS por acompañarnos, cuidarnos, contenernos, por la creatividad, amor y talento con la que se entregaron todas y cada una de las personas que formaron parte de este maravilloso proyecto", publicó en Instagram.

La pareja no ha expresado deseos de casarse, sin embargo, ya han formado una familia, por parte de Mori con su hijo Sergio Mayer Mori y su hija Mila, mientras que de lado de Rovzar, sus hijos Tatiana y Sebastián. Quienes conviven juntos constantemente, así lo ha mostrado la actriz en su perfil de Instagram.

