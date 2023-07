Romina Marcos defiende a Emilio Osorio de críticas por supuesta brujería a Wendy Guevara

Aunque se mantuvo como uno de los participantes favoritos de “La Casa de los Famosos México” debido a su simpatía, Emilio Osorio ha sido blanco de críticas por la supuesta brujería contra Wendy Guevara y su actitud con Nicola Porcella. Ante esto fue su hermana, Romina Marcos, quien no dudó en defenderlo asegurando que se ha intentado difamar al cantante cuando tiene una buena amistad con sus compañeros.

En días recientes el hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio fue blanco de controversia debió a unas imágenes en las que se ve como si le escupiera a la comida de la integrante de “Las Perdidas”, debido a que es la vedette quien practica la santería internautas acusaron al joven actor de querer hacer algún tipo de “brujería” contra la influencer con el propósito de “controlarla” y que fuera eliminada del reality show.

A estas acusaciones se suman algunas de las burlas que ha hecho el también cantante con Nicola Porcella, pues fanáticos del actor peruano han exigido en redes sociales la salida de Osorio señalándolo de acoso y bullying aún cuando desde el inicio del programa las bromas entre los integrantes del “Team Infierno” fueron una constante que pudo haberlos unido más.

Romina Marcos estalla al defender a su hermano

Fue la participante de “MasterChef Celebrity” quien salió en defensa de su hermano y envió un contundente mensaje a quienes han pedido su salida del reality show. Además, aseguró que su mamá es la única que practica la santería en su familia, con lo que dejó claro que lo ocurrido con su hermano es falso y que no ha intentado hacer nada contra Wendy Guevara.

“Mi hermano ni escupió en la comida de Wendy, ni quiso quemar a Wendy, ni está haciéndole brujería y tampoco le está haciendo bullying a Nicola, si ustedes creen que lo que le dice es bullying entonces en ese cuarto se han hecho bullying todos toda la temporada, no entiendo cómo no entienden que así se llevan ellos”, dijo molesta Romina Marcos.

Romina Marcos defiende a su hermano, Emilio Osorio. Foto: IG @romimarcos

Añadió: “Nada más están difamando a mi hermano y esa es la verdad, la única persona que practica la religión dentro de nuestra familia es mi mamá. La respetamos y sabemos mucho porque mi mamá es la que la practica, nos ha enseñado y nos tiene muy protegidos (…) Ni siquiera es brujería, es una religión, es fe, y también muy feo que hablen de esa forma de algo que hace que las personas tengan fe y les ayuda a salir adelante”.

La joven también exigió un alto a los comentarios negativos que recibe en redes sociales por las explosivas declaraciones de Niurka Marcos: “¿Quieren decirle algo a mi mamá? Vayan al TikTok de mi mamá y escríbanselo, vayan al Instagram. Mi mamá es mi mamá y yo soy yo, y yo he hecho las cosas como soy yo, a mí no me gusta hablar de la gente y así soy yo”.

