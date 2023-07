Esta es la enorme cantidad que Wendy Guevara pagó para conocer a Marlon Colmenarez

Sin duda alguna, la visita de Marlon Colmenarez a “La Casa de los Famosos México” ha causado gran polémica, pues muchos aseguran que solo fue un pretexto para desestabilizar a Wendy Guevara y hacer que perdiera, otros más aseguran que el stripper lo único que quiere es fama.

Sin embargo, la pregunta que todos se hacen es si es que Wendy y Marlon son pareja o si su relación es desinteresada, sin embargo, Paola, una de las mejores amigas de la influencer que esta dentro de “La Casa de los Famosos México”, reveló detalles de cómo es que inició esta polémica relación pues asegura que la rubia le pagó una gran suma de dinero al stripper tan solo por conocerlo.

En entrevista con el programa “De primera mano”, Paola reveló algunos detalles de la relación que sostiene Wendy y Marlon, pues aunque ellos aseguran que son solo amigos, “La patas” como también es conocida asegura que su gran amiga está perdidamente enamorada del venezolano.

“A leguas a Wendy se le nota que se muere por Marlon, es obvio (...) en la entrevista obviamente le preguntan que, qué son y obviamente Wendy siempre ha dicho que no son pareja, él tampoco no lo ha dicho”, contó Paola

Pese a que es evidente que Wendy esta enamorada de Marlon, pues eso no solo lo ha visto Paola sino todo México, otra de las integrantes de “Las perdidas” dijo nunca haber visto que entre la pareja haya un acercamiento más cariñoso como si fueran novios.

Lo que Paola Suárez si recordó es cómo es que su mejor amiga conoció a Marlon, pues ésta cuenta que Wendy iba muy seguido al lugar donde bailaba como striper, y fue en una de esas ocasiones cuando la creadora de “Resulta y resalta” dio una fuerte cantidad de dinero para que el venezolano solo se sentara con ella en su mesa.

Incluso, Paola cuenta que en varias ocasiones bromeaban con Wendy Guevara sobre que ésta le daba dinero al venezolano por su compañía, versión que sonaba muy fuerte, pero que ya fue confirmado por Suárez.

Luego de escuchar el sonido que les da la instrucción de estar congelados, los participantes quedaron frente a la puerta de la casa, por donde han entrado Ponchito, el hijo de Poncho De Nigris y Mila, la nieta de Sergio Mayer.

Fue por ese mismo lugar por donde entró Marlon Colmenarez cargando un enorme ramo de rosas rojas y lo primero que hizo al entrar a “La Casa de los famosos México” es pedirle a Wendy que no se moviera.

La famosa influencer no podía creer lo que estaba viendo, pues luego de estar más de 50 días encerrada, por fin pudo tener muy de cerca a su amigo y gran amor.

“¡No te muevas, no te muevas, por favor no te muevas!no te vayas a mover, estoy tan feliz de verte chiki, vine a verte porque habías pedido mucho que viniera, no te muevas, te voy a poner esto en tus manos (el ramo de flores), pero no te muevas…” comenzó a decir Marlon a Wendy