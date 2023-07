En trikini, Chiqui Delgado impone estilo a las mujeres mayores de 50 años

María Chinquinquirá Delgado Díaz es más conocida como Chiqui y es una presentadora de televisión, actriz y modelo venezolana que se hizo conocida por haber participado de varios programas televisivos y por haber sido una de las protagonistas de la telenovela ‘Calypso’ que le permitió saltar a la fama. Es una de las artistas que además, ha logrado trascender fronteras a nivel internacional y que a sus 50 años, es una de las mujeres más hermosas de todas. En su cuenta de Instagram lució una trikini negra que es ideal para mujeres de su edad.

La carrera de Chiqui Delgado comenzó cuando era muy joven y a finales de la década del ’80 y principio de la década del ’90 cuando fue finalista de Miss Venezuela. Al año siguiente ya iniciaba su carrera como modelo y pronto fue contratada para ser presentadora de televisión del programa ‘Enterteinment Tonight’ de la Cadena CBS y luego pasó a convertirse en la imagen de ‘Sony Entertainment Television’.

Chiqui Delgado es una destacada actriz. Fuente Instagram @chiqui_delgado

El próximo 17 de agosto, Chiqui Delgado cumplirá 51 años y ha explicado cuáles son los trucos para mantenerse en forma y sentirse mucho más joven. La actriz y presentadora venezolana tiene una rutina para tonificar sus glúteos que consiste en hacer muchas sentadillas con salto y que las combina con cardio, fuerza, natación y yoga. Esta rutina la repite una tres o cuatro veces por semana. No sería posible sin una buena dieta basada en alimentos saludables.

La trikini que lució Chiqui Delgado y es tendencia

En su cuenta de Instagram donde tiene más de cinco millones y medio de seguidores, Chiqui Delgado demuestra que a sus 50 años es una de las mujeres más hermosas de todas y que la edad no es un impedimento para presumir su tonificada figura. La actriz venezolana enamoró al lucir una increíble trikini negra y que es la ideal para mujeres de su edad. El posteo recibió miles de halagaos.

La trikini de Chiqui Delgado. Fuente Instagram chiqui_delgado

Chiqui Delgado está disfrutando de sus vacaciones por Europa y no solo que mostrado su cuerpo luciendo una trikini, sino con un traje de baño enterizo, demostrando así que no ha perdido sus dotes de modelo. Es una de las artistas más queridas por Latinoamérica y que no para de seguir mostrando su belleza.

Chiqui revolucionó las redes. Fuente Instagram @chiqui_delgado

SIGUE LEYENDO:

En trikini, Manelyk González sacudió la red desde la arena

En trikini, Maya Karunna impone estilo desde la playa