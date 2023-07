VIDEO: Wendy Guevara hace enojar a Nicola Porcella por insinuar que “lo tiene pequeño” cuando fans le gritan una porra

Pese a la polémica que se generó en la gala de eliminación de "La Casa de los Famosos México" el pasado domingo ante la decisión de Wendy Guevara contra Nicola Porcella, todo indica que la amistad entre los participantes se encuentra más fuerte que nunca. Y así lo han dejado ver con pesadas bromas entre ellos, como la que le hizo la influencer cuando un grupo de fanáticas le dedicaba porras al actor.

El exparticipante de "Guerreros 2020" estuvo en la cuerda floja junto a Sergio Mayer y Apio Quijano, lo que generó gran alboroto entre los fanáticos del team infierno al tratarse de uno de sus primeros integrantes en salir del reality show luego de siete semanas. Aunque fue el cantante de Kabah el que abandonó el programa, Wendy Guevara recibió fuertes críticas al darle su voto a Porcella pese a la amistad que han formado y por la que han sido relacionados.

Wendy Guevara se posicionó contra Nicola Porcella. Foto: TW @jalee16_

Pese a la controversia, los participantes han demostrado que se encuentran más unidos que nunca y que su amistad continúa al tratarse de una competencia. Tal y como ocurrió antes de la gala de eliminación, cuando un grupo de fans llevó porras al actor peruano afuera de la casa: "¡Nicola, eres fuerte!".

Al instante, la integrante de "Las Perdidas" respondió a las fanáticas insinuando que Porcella "lo tiene pequeño" y desató risas entre sus compañeros, así como que el también conductor se lanzara contra ella: "Pero tiene un piti**".

Bromas de Wendy Guevara a Nicola Porcella

Algunos de los participantes han recurrido a las bromas como una forma de pasar el tiempo mientras se encuentran encerrados en "La Casa de los Famosos México", pero es la confianza que existe entre la influencer y el actor lo que los ha llevado a realizar actos que también les ganan críticas en redes sociales.

Como la broma que le hizo Wendy Guevara a Nicola Porcella recientemente con la que esperaba "celebrar" su regreso al reality show tras estar nominado. La modelo lo llevó directo al centro de la sala para arrancarle la camisa y bajarle el pantalón, lo que provocó que él saliera corriendo semidesnudo a su cuarto.

Aunque algunos internautas hicieron mofa del momento y señalaron que así se "llevan", otros no lo tomaron nada bien y lanzaron fuertes críticas para Guevara: "De verdad no me gusta que hagan eso, creo que ya se está pasando”, “El viejo no soporta” y “El precio que tienen que pagar algunos para que los empiedren y así subir el rating”.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Nicola Porcella pelea celoso con Jorge Losa por Wendy Guevara: “¡Dile que no te toque!”

La Casa De los Famosos México: esta fue la reacción de Wendy al ver que Nicola se salvó y no Apio