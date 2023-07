JLo deslumbra con juvenil traje de baño estampado

Jennifer Lopez es una de las artistas más importantes a nivel internacional no sólo por su relevancia dentro de la música, sino por labor como actriz, convirtiéndose en una de las más destacadas dentro de la industria. La diva del Bronx es una importante empresaria, productora y diseñadora estadounidense se encarga de enamorar a todos con su espléndida figura y a sus 54 años recién cumplidos se mantiene más vigente que nunca. La esposa de Ben Affleck enamoró a todos desde Instagram al lucir un traje de baño estampado y con el que marca tendencia.

El pasado 24 de julio, Jennifer Lopez cumplió 54 años y como es de costumbre, suele enamorar con sus publicaciones y demostrando que la edad no es un impedimento para mostrarse tal cual es y casi sin arrugas. La cantante estadounidense compartió las cinco maneras para estar en forma a su edad que consisten en tener una frase motivadora todos los días, eliminó de su vida la cafeína, hace más de 50 series de abdominales por día, no come frutas ni salmón y practica algún deporte como motivación.

Jennifer Lopez se mantiene vigente a los 54 años. Fuente Instagram @jlo

Jennifer Lopez ingresa dentro del lote de las mujeres más lindas y con mejor cuerpo mayores de 50 años junto con Salma Hayek y Jennifer Aniston, dos referentes y que suelen estar en forma. Otras formas de JLo para ser feliz es que duerme más de nueve horas por día, le da mucha importancia a su familia por lo que está atravesando un gran presente junto a su esposo Ben Affleck y nunca le falta la música.

JLo se mantiene vigente a sus 54 años. Fuente Instagram @jlo

El traje de baño de JLo estampado

En su cuenta de Instagram donde tiene más de 250 millones de seguidores, Jennifer Lopez se encarga de confirmar que los 54 años no le hicieron para nada mal y lo hizo celebrándolo de la mejor manera y luciendo un traje de baño que es tendencia. El diseño elegido por la actriz y cantante tiene un estampado y sobre todo, resaltó toda su figura.

Por otro lado, con motivo de su cumpleaños, Jennifer Lopez se fotografió desde la alberca y luciendo un traje de baño enterizo al estilo Barbie con el que hizo revolucionar las redes sociales. La cantante estadounidense demuestra que se encuentra en su mejor momento y que es una de las grandes referentes.

JLo enamora con su traje de baño. Fuente INstagram @jlo

SIGUE LEYENDO:

Jennifer Lopez sorprende con su sexy acento latino y comparte los secretos que guarda en su bolsa

Jennifer Lopez y Ben Affleck: así es la mansión de más 60 millones de dólares que compraron en Los Ángeles