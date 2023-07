En trikini, Manelyk González sacudió la red desde la arena

Manelyk González es una de las modelos e influencers que más se destacan en las redes sociales. Su hermosura y estilizado cuerpo se complementan a la perfección con su sentido de la moda y la convierten en una inspiración para las mujeres de su edad. Siempre se las ingenia para revolucionar a sus seguidores.

Manelyk González posando. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

La famosa mexicana tiene 34 años y su nombre se hizo conocido tras su paso por el reality “Acapulco Shore”. Desde entonces, Manelyk González ha logrado construir en las redes sociales un vasto e incondicional fandom que llena de likes cada una de sus publicaciones en las que enamora con los looks más modernos.

El posteo de Manelyk González en Instagram

Son más de 15,8 millones los fanáticos que acompañan a Manelyk González en la red social de la camarita. Es que en esta plataforma ella comparte fotografías y videos de todas las actividades que realiza. Rutinas de ejercicios, viajes, eventos sociales y sesiones fotográficas integran el contenido posteado.

Manelyk González posando. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

En las últimas horas, la modelo e influencer publicó una serie de fotografías desde la playa y volvió a imponer estilo. En esta oportunidad, Manelyk González posó bajo el sol con un trikini de color rojo, una prenda que le permitió ostentar su escultural cuerpo y, con la mirada perdida en el horizonte, aceleró más de un corazón.

Manelyk González posando. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

“No vengas a romper mi paz solo porque no encuentras la tuya, ahora lo único que me preocupa es el caloooooor que tengo”, escribió junto a las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram. Manelyk González recibió más de 89 mil likes y, a pesar de tener bloqueados los comentarios, seguramente los elogios no faltaron para la famosa mexicana.

