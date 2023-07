Ventaneando: tunden a Daniel Bisogno y Pedrito Sola por comentarios misóginos en contra de una actriz, esto dijeron

Un nuevo escándalo se está escribiendo en el elenco del programa de espectáculos "Ventaneando" después de que una famosa actriz lanzara fuertes comentarios contra Daniel Bisogno y Pedrito Sola, conductores estrella de TV Azteca, por los comentarios misóginos que dijeron en su contra.

Fue durante una entrevista con distintos medios de la farándula en donde la reconocida actriz aseguró que los conductores de "Ventaneando" han hablando mal de ella y de sus relaciones sentimentales. Este fue el motivo por el que decidió ponerles un alto en televisión nacional.

Fue el pasado lunes 24 de julio cuando el programa de espectáculos "De Primera Mano" compartió una entrevista con la actriz, Natalia Alcócer, quien no se guardó nada para pronunciarse por las declaraciones que hicieron hace unos días Daniel Bisogno y Pedro Sola, estrellas de "Ventaneando".

Frente a las cámaras de televisión, la también exparticipante del reality show "Survivor México" aseguró que los compañeros de Pati Chapoy la han estado juzgando por sus relaciones sentimentales, cuando lo realmente importante sería hablar de los ataques que ha recibido de sus ex.

Después de hablar de los conductores de "Ventaneando", Natalia Alcócer reconoció que Daniel Bisogno, uno de los conductores de "Ventaneando" más famosos, es un padre responsable y reconoció que apoya en todo momento a la mamá de su hija, pero desafortunadamente no todos los hombres son así.

“Qué bendición que Daniel Bisogno sea padre responsable. A mí no me define el hecho de que yo tenga cuatro hijas de tres hombres diferentes, a mí me define que yo soy una mujer que está sacando a cuatro niñas adelante”, contó.