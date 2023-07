Silvia Pinal: "estoy perfectamente bien, aunque no lo quieren creer", la fuerte declaración de la actriz sobre su salud

Este martes 25 de julio la famosa actriz mexicana Silvia Pinal reapareció en un video en donde aseguró que se encuentra "perfectamente", esto luego de que se emitieran comunicados de prensa respecto a su estado de salud durante los últimos días, mismo que resultó ser crítico para la protagonista de cintas como Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962), y Simón del desierto (1965).

Estos rumores fueron desmentidos por la misma actriz quien difundió un video en donde señala que se encuentra estable de salud aunque las personas no puedan creerlo; se nota un semblante alegre y la particular voz que la ha caracterizado durante su larga carrera en los escenarios y las cámaras.

"Aquellos que están preocupados por mi salud, quiero decirles que estoy perfectamente bien aunque no lo quieran creer; sí que sí estoy bien", declaró al respecto la famosa con entusiasmo y el carisma que la caracteriza.

La famosa actriz y productora desmintió la información sobre su salud. FOTO: Cuartoscuro

¿Cuál es su estado de salud?

Fue el pasado 24 de julio que empezaron a correr rumores sobre que el estado de salud de Pinal era sumamente delicado, por lo que las alertas al respecto empezaron a encenderse y generó fuerte preocupación entre los miles de seguidores y fanáticos del trabajo de la diva del cine mexicano.

Como parte de los detalles sobre su salud, se mencionó que desde la tarde del domingo se encontraba con la presión baja y su sistema de defensa se había visto comprometido; ante ello, la familia Pinal se pronunció al respecto y detalló el verdadero estado de salud de la famosa actriz y conductora de tv.

Ante este caso, la familia de Silvia Pinal dijo que exhortan a los medios de comunicación a verificar la información que circula en redes sociales antes de circularla, pues siempre se mantienen abiertos a compartir detalles de la salud de la diva del cine de oro, y al mismo tiempo, agradecen la preocupación por el estado de salud de la actriz y productora.

Sobre la carrera de Pinal

Recordemos que Pinal comenzó su carrera en el teatro y para el año 1949 incursionó en el cine y televisión; desde entonces la famosa también se caracteriza por el amor a su familia, sin embargo, su vida y su trayecto a la fama no fue nada fácil, pues la vida de Silvia Pinal estuvo llena de complicaciones y de disgustos, empezando por su padre, quien no la reconoció de inmediato debido a que ella fue concebida fuera del matrimonio de don Moisés Pasquel, quien no quiso tener contacto con Silvia durante 11 años.

La mayor aspiración de la emblemática actriz mexicana era estudiar ópera, pues ella siempre se sintió apasionada por este género de la música, y además consideraba que su voz era apta para prepararse en el camino hacia los grandes escenarios de ópera.

Desde pequeña, Pinal sintió un gran interés por el mundo del espectáculo, sin embargo, cursó sus estudios en el Colegio Pestalozzi de Cuernavaca, y posteriormente en el Instituto Washington de la Ciudad de México; antes de poder estudiar algo relacionado con lo artístico, su padre la condicionó para que estudiara algo “útil”, por lo que aprendió mecanografía y pronto trabajaría como secretaria.