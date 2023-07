La película de hechos reales en Netflix que muestra al espectador el valor de la vida, te hará llorar

En Netflix existen películas que te harán pasar un rato ameno y agradable, hay otras que te harán reír, algunas más llorar, sin embargo, son pocas las que te brindan un mensaje de vida y este es precisamente el caso de la cinta que te recomendamos a continuación. Se trata de la película titulada "The Boy Who Harnessed the Wind" (o por su título en español “El niño que domó el viento”), misma que fue estrenada en 2019.

La cinta está basada en sucesos reales, por lo que cuenta con una singular óptica de vida que sin duda te conmoverá. Es dirigida por Chiwetel Ejiofor, quien también escribió el guion basado en el libro homónimo de William Kamkwamba y Bryan Mealer.

Es una cinta conmovedora de inicio a fin. Foto: imdb

Un largometraje crudo de hechos reales

La película está ambientada en un pequeño y remoto pueblo de Malawi, África y sigue la vida de William Kamkwamba (encarnado por Maxwell Simba), un joven apasionado por la ciencia y la ingeniería, quien vive en un entorno de escasos recursos y pocas posibilidades de estudio.

Su familia y él se ven envueltos en el momento más complicado de sus vidas cuando una severa sequía asola su aldea, los cultivos se marchitan y la comunidad enfrenta la hambruna y la desesperación; a pesar de las dificultades, William está decidido a encontrar una solución para ayudar a su familia.

Es así que, inspirado por un libro de física que encuentra en la biblioteca local, se embarca en un emocionante proyecto: construir un molino de viento que pueda bombear agua desde un pozo subterráneo hasta los campos de cultivo, utilizando piezas recicladas y materiales locales.

A lo largo de la película, William lucha contra la incredulidad de la comunidad, así como contra los obstáculos culturales y económicos, para lograr su objetivo. Su dedicación y perseverancia lo llevan a superar adversidades y a hacer realidad su sueño de usar la energía eólica para salvar a su pueblo de la devastación causada por la sequía.

Un filme con un mensaje de vida

“El niño que domó el viento” es una película que presenta varios mensajes de reflexión de vida, esto principalmente debido a que resalta la importancia de no rendirse frente a las adversidades y mantener la determinación para alcanzar nuestros objetivos, incluso cuando parezcan inalcanzables.

Además, la historia subraya la importancia de la unidad y el trabajo en equipo para superar problemas y alcanzar objetivos comunes, al tiempo en que muestra cómo la empleación de recursos locales y técnicas sencillas puede tener un impacto significativo en la vida de las personas y el medio ambiente.

"The Boy Who Harnessed the Wind" es una película inspiradora que nos recuerda la importancia de la esperanza, la perseverancia y la capacidad de transformar las dificultades en oportunidades para cambiar nuestras vidas y las de quienes nos rodean.

