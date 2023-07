La Casa de los Famosos México | ¡Ya se hartaron de Sergio Mayer!, no soportan que les dé órdenes

Ya comenzó la octava semana de competencia dentro de “La Casa de los Famosos México”, por lo que ya conocimos al último líder de esta temporada que es Emilio Osorio por lo que el joven participante quedará inmune y seguramente alguien más del Team infierno también goce de este beneficio.

Pese a que el Team infierno nuevamente se siente seguro, la convivencia en “La Casa de los Famosos México” cada vez se vuelve más complicada, pues si bien desde hace varias semanas no hay peleas fuertes entre los participantes, éstos ya están hartos de la forma de ser de Sergio Mayer pues aseguran que siempre los está regañando.

¿Ya no soportan a Sergio Mayer?

Durante una platica en el jardín, Wendy, “La Barby”, Emilio y Poncho coincidieron que ya están hartos de la forma de ser de Sergio Mayer quien se ha caracterizado por ser una persona en exceso ordenada, situación que su propia esposa Issabela Camil lo ha compartido en varias ocasiones.

Debido a lo anterior es que Wendy ya no pudo más y externó con sus compañeros la molestia que siempre le este diciendo que ordene sus cosas, incluso reveló que el ex Garibaldi se cree con el poder de sacar cosas que ya no se utilizan dentro de “La Casa de los Famosos México”.

Ante esto, Poncho De Nigris coincidió con Wendy pues dijo: “él cree que es su casa”, por lo que el regiomontano aseguró que debido a su forma de ser es que tuvieron el problema, además aseguró que está bien que sea estricto pero no en exceso, y recordaron los problemas que Mayer sostiene con su hijo Sergio.

En la misma plática, Wendy reveló que Apió Quijano quien fue expulsado este domingo 23 de julio, le tenía miedo a Sergio Mayer por lo que siempre esperaba a que éste estuviera fuera del baño para que se pudiera bañar.

Y es que, de acuerdo con Wendy, Sergio Mayer siempre controla a todos el tiempo en el que se bañan esto para no gastar agua, por lo que una vez Apio quiso lavarse los dientes dentro de la regadera y el ex Garibaldi lo regañó fuertemente.

¿Planean una revolución en contra de Sergio Mayer?

Tras coincidir todos los habitantes de “La Casa de los Famosos México” que ya están hartos de las actitudes y formas de ser de Sergio Mayer, por lo que Poncho, Wendy, Emilio, Nicola, Jorge y “La Barby”, ya planearon algo para hacer estallar al también político.

Y es que Poncho De Nigris ha organizado a sus compañeros para que todos dejen cosas regadas por todos lados, para que Sergio Mayer explote y se de cuenta que su actitud no está bien.

“Hay que empezar a dejar cosas por todas partes y nadie hacerle caso, pues sí es que ya estuvo”, dijo Poncho De Nigris

A esto, Nicola secundó la idea de meterse a bañar y dejar que el agua corra y de nuevo recordaron que a Apio le daba miedo bañarse mientras que Sergio estuviera presente.

Finalmente poncho aseguró que aunque él ya exploto en contra de Sergio, poco a poco cada uno de los demás participantes harán lo mismo pues asegura que llegaron a una competencia a pasarla bien y no a que alguien les estuviera dando órdenes, mientras que Wendy aseguró que ella solo quiere estar tranquila pues no llegó a una “academia para señoritas”.