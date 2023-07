Danna Paola presume ajustado look total black, pero su fandom la ataca por su horrible vicio del cigarro

Danna Paola sacó a la luz una serie de imágenes en las que aparece portando un seductor vestido negro, el atuendo consiste en un escote halter y de los costados del abdomen descubierto, además lo llevó con medias largas, sandalias de tacón y como accesorio un bolso y lentes oscuros, todo el complemento dejó impactados a los seguidores, pero también hubo quien no perdonó una acción de la mexicana.

En las imágenes Danna Paola aparece fumando y aunque puede resultar una práctica común entre adultos y jóvenes, la estrella del pop fue criticada por varios de sus 34 millones de seguidores que tiene en Instagram, ya que no vieron nada saludable que a su parecer fomentara este tipo de adicciones.

“Siempre está fomentando el uso al alcohol o al cigarro o fumar. Se quiere hacer la cool porque tiene complejos de autoestima y no sabe las consecuencias de sus acciones”, “Ah no ¿ella fuma? perdido varios puntos de higiene! los fumadores tienen mal aliento”, “¿Danna fuma cigarrillos? Mal ejemplo, además de contraer varias enfermedades que pueden imposibilitar el canto” y “Mal cosa el fumar”, son solo algunas de las críticas que recibió la famosa.

Además de mensajes en los que las personas aseguraban que estaban decepcionados, también hubo otros que se preocuparon por la salud de la intérprete de “Mala fama”, “Oye pablo” y “Amor ordinario”, así mismo no faltó aquel que mencionara que no tienen derecho de criticar a Danna solo porque fuma, pues hay varias personalidades del espectáculo que también lo hacen, por lo que deberían de enfocarse en su talento.

La cantante a pesar de ser polémica respecto a sus presuntas adicciones también ha dado a conocer que a través de mucho esfuerzo y pasión por la música se colocó como una de las mujeres más importantes de la industria y para muestra los galardones que recibió en la pasada entrega de Premios Juventud.

“GANAMOS DREAMERS !! GRAAAAAACIAS INFINITAS!Artist on the Rise que locura, de verdad este premio es muy especial, apostar por mi música es la mejor decisión que he tomado, gracias x creer en mí, mi corazón está muy feliz!!!!! @premiosjuventud Hice nuevos amigos, @tiagopzk @rusherking @khea.yf gracias x las porras, son lo máximo!!! ¡¡¡Tengo mucho que postear de anoche que fue WOW !!! vamos con el primer post…”, es lo que escribió Danna Paola para dar a conocer que salió triunfante en la categoría.