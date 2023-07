Conductores de “Ventaneando” apoyan a Bárbara Mori y confirman maltratos de Sergio Mayer a la actriz

Sergio Mayer ha mostrado una faceta más relajada durante su participación en “La Casa de los Famosos México” y ante esto se sinceró al revelar que su disciplina habría sido el motivo por el que se separó de Bárbara Mori; sin embargo, la actriz dijo lo contrario y su versión fue respaldada por los conductores de “Ventaneando” que aseguraron haber sido testigos de los maltratos que sufrió la actriz en su matrimonio.

A más de 20 años de su divorcio y tras mantener los detalles de su vida privada con total hermetismo, el ex Garibaldi habló sobre su separación y señaló que la diferencia de edad habría sido uno factor decisivo para que sucediera. “Ella era muy chica, muy joven, tenía 19 o 20 años, empezaba su carrera, yo ya tenía un back roads. Yo quería que fuera disciplinada. Tuvo que ver mucho eso. En aquel tiempo yo fui muy estructurado y disciplinado y hay gente que no quiere, que no le gusta”, dijo.

Conductores de "Ventaneando" apoyan a Bárbara Mori. Foto: TW @imomososa

Conductores apoyan a Bárbara Mori

Los conductores de “Ventaneando” retomaron la entrevista de Bárbara Mori con Marimar Vega en la que revela haber sido infeliz en su matrimonio con Sergio Mayer y señaló que haber terminado su relación fue el equivalente a que le abrieran “las puertas del cielo” ya que el cantante también era su mánager y tenía control sobre sus ingresos.

De acuerdo con Pati Chapoy, mientras la pareja trabajaba en la televisora del Ajusco fueron testigos del maltrato que sufría la protagonista de “Rubí” ya que Mayer podía perder el control cuando algo no resultaba como él quería y se “desquitaba” con la actriz. A ella se sumó Daniel Bisogno, quien dijo haber compartido un proyecto con ambos y vio cómo la traía “cortita” y la regañaba cuando se equivocaba: “De pend*** no la bajaba”.

"Vivía bajo sus órdenes"

En entrevista con Marimar Vega, la actriz definió su separación con Sergio Mayer como un “despertar” ya que durante su matrimonio vivió bajo sus órdenes. Detalló que habría sido consecuencia de su los momentos difíciles en su infancia, momentos en los que creció pensando que no merecía nada bueno.

“Creo que hay despertares en la vida diferentes y mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que, o sea, vivía bajo sus órdenes, él tiene una personalidad muy así (…) Cuando yo me separé era súper infeliz y luché muchos más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo y hasta que me di cuenta que yo ahí no iba a ser feliz”, dijo Mori.