Aleida Núñez se luce en top y falda asimétrica, la combinación más trendy del verano

Las redes sociales estallaron con una nueva cátedra de moda, esta vez protagonizada por Aleida Núñez, quien se sumó a los looks más trendy del verano, pero no sin antea darle su toque personal en el que la juventud, feminidad y sensualidad se hacen presentes con una icónica combinación que causó furor entre sus seguidores. Como era de esperarse los halagos no se hicieron esperar y la colocaron como la mejor vestida del fin de semana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y modelo compartió una nueva sesión de fotos, esta vez desde la playa el destino en el que disfruta de la temporada vacacional que llega durante el verano. Para ello apostó por combinar un top con el que dejó a la vista su abdomen de acero y con el que enamora a millones, especialmente si se habla de su sitio web con contenido exclusivo; asimismo, agregó una falda tropical con la que modeló unas piernas torneadas.

Desde la playa, Aleida Núñez impone moda con el look más fresco del momento

En su cátedra de moda, la famosa de 42 años demostró que la edad no es impedimento para sumarse a las tendencias del momento, en especial si la meta es lucir fresca ante las altas temperaturas que se viven en esta época del año. Según dejó ver, un top rosa en forma de concha es ideal para mantener ese toque playero que el destino amerita y al lucirse como "La Sirenita", también llamó la atención por sumarse al Barbiecore gracias al color de la prenda.

Este es el look playero con el que cautivó en la red. (Foto: IG @aleidanunez)

Por otro lado, Aleida Núñez combinó esta pieza con una falda asimétrica que se puede usar sin importar la edad, pues destaca por un tiro alto, un corte asimétrico y con vuelo que consigue un efecto rejuvenecedor en la figura, así como una coqueta abertura que revela las piernas de la forma más chic y discreta. Por si fuera poco, la actriz logró la dupla ideal con un estampado tropical con una base verde y floreado rosa.

De esta manera también dio una lección muy moderna de cómo usar un bikini, ya que el top también puede ser el de un traje de baño; mientras que debajo de la falda y oculto por ella se puede llevar un bottom de tiro bajo, mismo que ha demostrado ser la obsesión del momento. Finalmente, unos lentes oscuros elevan el outfit hasta conseguir la apuesta más chic del verano.

SIGUE LEYENDO

