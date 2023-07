Tongayi Chirisa entra al mundo del horror dando vida a Ciprien Grieve en la serie “Mayfair Witches”

Fascinado por el mundo de terror que ha construido la escritora Anne Rice con éxitos como “Entrevista con el vampiro” y ahora “Mayfair Witches”, el actor africano Tongayi Chirisa se integró al equipo de esta nueva serie para conocer, desde la ficción, más de todo lo sobrenatural.

“Las brujas de Mayfair”, como se llama en español esta producción, narra la historia de la neurocirujana “Dra. Rowan Fielding”, a la que da vida Alexandra Daddario, quien va aprendiendo sobre su pasado y descubre sus insólitos lazos con una familia de brujas cuando llega a Nueva Orleans. Tongayi interpreta a “Ciprien Grieve”, el agente de Talamasca asignado a “Rowan” que la ayudará a conectar con sus orígenes.

“Una vez que leí a este personaje, no estaba seguro de si realmente estaba en los libros o no, pero me encantó el hecho de que era un agente. Tiene la tarea de observar actividades sobrenaturales, no solo con las brujas de Mayfair, sino también en el mundo, y yo estaba como, ¡inscríbeme! La fantasía y este género, que incluye el horror, es algo en lo que siempre quise meter los pies. ¡Y qué manera de saltar!”, contó.