Chiquis Rivera: 3 trajes de baño ideales para presumir las curvas este verano

El nombre de Chiquis Rivera siempre acapara la atención de todo el mundo y es que además de los escándalos que puede llegar a tener, sabe cómo cautivar a todos con su carisma y talento para cantar, mismo que heredo de su mamá, Jenni Rivera; sin embargo, la cantante también se gana la admiración al lucirse como toda una diva de la moda y la belleza. La razón es que sin importar la temporada sabe qué tendencias llevar para favorecer su figura curvy.

Y el verano no es la excepción, pues desde que las altas temperaturas comenzaron a sentirse, Chiquis Rivera ha dado cátedra de estilo para siempre lucir fabulosa, pero con la temporada vacacional inaugurada merece la pena recordar algunos de sus looks más icónicos y con los cuales lucir los trajes de baño en el máximo nivel de glamur. En más de una ocasión, la intérprete de "Porque soy abeja reina" ha presumido los bañadores más bonitos y modernos, con los que es imposible no notar:

Una energía resplandeciente

Un bronceado de impacto y digno de la temporada

Una silueta en la que las curvas se resaltan

Un estilo juvenil y al último grito de la moda

Los accesorios son indispensables para elevar un look en traje de baño. (Foto: IG @chiquis)

FOTOS: Chiquis Rivera en traje de baño, 3 tendencias que debes seguir si tienes curvas

A través de su cuenta oficial de Instagram la cantante ha compartido las más sensacionales sesiones de fotos y con las vacaciones ya iniciadas es imposible no recordar que ha dejado en claro que sin importar la edad ni la silueta que tenga marcada cada cuerpo, se pueden lucir bañadores de una sola pieza, o bien, con estilos más reveladores como los bikinis. Así que si esta temporada quieres lucirte al estilo de Chiquis Rivera, presta atención a estos outfits con los que atraerás todas las miradas en la playa.

En una de sus más icónicas cátedras de moda, Chiquis Rivera dejó en claro que un bikini negro no puede faltar en la maleta y que es la apuesta ideal para verse elegante, discreta, moderna y a la moda, ya que este color nunca pasará de moda. Por supuesto, también tiene ventajas como ayudar a conseguir un bronceado perfecto y resaltarlo una vez que se logró.

Desde la playa impone moda con bikini negro. (Foto: IG @chiquis)

Mientras que para quienes buscan outfits en tonos pasteles, Chiquis Rivera ha dejado en claro que el baby blue o azul claro es magnífico para el verano y la mejor parte es que se crea un contraste único a la hora de realizar una sesión de fotos en el mar y con un cielo despejado. Para un diseño como este no basta llevar trajes de baño completos, sino que es importante darles un toque moderno y para ello se pueden lucir cortes asimétricos o escotes cut out.

Los escotes en el abdomen son la obsesión del verano. (Foto: IG @chiquis)

Finalmente, una tendencia que es la favorita del 2023 y que todas las mujeres con muchas curvas deben de lucir este verano son las transparencias que se ajustan a la perfección con trajes de baño de una sola pieza y es que este toque sensual y revelador en el abdomen o espalda te ayudará a atraer todas las miradas. Por otro lado, combinar escotes pronunciados puede ayudar a conseguir una imagen más moderna; mientras que para contrarrestar, un pareo a la cadera te hará lucir chic.