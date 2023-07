Capricornio ¿cuál es mi suerte para este domingo 23 de julio, según el tarot?

Las energías cambian día con día, por eso es necesario echar las cartas del tarot y ver que te depara el destino para este domingo 23 de julio. Suerte y nuevos retos son los que se presentarán al final de la jornada, pero recuerda que estos son para mejorar y así tener un nuevo panorama por la mañana. El inicio de fin de semana es el tiempo perfecto para analizar, organizar y decretar para lo que viene, por eso es necesario que atiendas las predicciones, esta vez para Capricornio.

Prudente y práctico en todos los asuntos que le conciernen, son parte de las características que definen a aquellos que son Capricornio, sin embargo, entre sus aspectos "malos" se encuentra que son pesimistas y melancólicos, por eso es importante conocer qué les depara el destino, para saberlo afrontar y llevar tanto sus fortaleces como debilidades en un buen camino, en donde ambos le favorezcan a tomar las mejores decisiones.

La suerte para Capricornio este 22 de julio

Estás saturado, no sólo en tus labores en la oficina o el trabajo, sino también en tu vida personal. Hay algo que te provoca estrés y no has podido soltar. Este domingo las cartas y los astros quieren que te tomes tu tiempo, y ocupes el fin de semana para lo que es: descansar. Recuerda que tú eres el que decide cómo afrontar las cosas, pero es momento de que te des un respiro de aquello que no te deja dormir, y mejor sal a distraerte que mucha falta te hace. No dejes que ese tema te siga consumiendo.

Se que en estos momentos te invaden los pensamientos de culpabilidad por dejar pospuesto tus obligaciones, pero toma en cuenta que si ahora no tienes este break, pronto te quedarás en este círculo vicioso que afectará tu salud mental y hasta física. Sal de casa e intenta algo nuevo, no dejes que la rutina te atrape y ponte creativo con tus actividades, esto te hará renovarte y consumir la energía que está a tu alrededor.

Los Capricornio tienen que descansar Foto: Archivo

El Diablo es la carta que te sale en el plano laboral, esta indica que te debes de estar cuidando de los malos comentarios de los que te rodean, no los enfrentes, con tu sola labor que es impecable y perfecta callarás bocas. En el amor, la Emperatriz rige tu día, y es que marca que es momento de ponerse creativos, renovarse y volver a conectar con tu ser amado. Finalmente, la carta de la Luna estará este día y te dice que aunque tendrás un altibajo podrás salir adelante con buen ánimo, no olvides que hay que enfrentar las cosas con actitud positiva.

Numerología del poder de Capricornio : 8, 39 y 31.

: 8, 39 y 31. Color para Capricornio hoy 23 de julio: rojo y verde

rojo y verde Palabras de poder para este signo del zodiaco: Renovación, descanso y creatividad

SIGUE LEYENDO:

Zodiaco: son los mejores en el sexo pero también tienen un gran defecto, ¿podrías estar con ellos?