Alberto Clavijo: RBD y Daniel Bisogno se contradicen en versiones sobre la muerte del fotógrafo

El pasado miércoles 19 de julio se reportó el desafortunado fallecimiento del fotógrafo, Alberto Clavijo, quien perdió la vida durante un evento organizado por una marca de vodka en el que participaron los integrantes de RBD y aunque ambas partes ya emitieron sus versiones de los hechos, estas no coinciden con lo revelado por Daniel Bisogno, quien era un amigo cercano del profesional de la lente, quien falleció a causa de un paro respiratorio minutos después de haber sufrido una caída de aproximadamente 20 metros de altura tras el desplome de una estructura.

La conocida marca de vodka emitió un comunicado en el que luego de confirmar el fallecimiento de Alberto Clavijo en uno de sus eventos realizado en la Ciudad de México señaló que el fotógrafo sí recibió atención médica de forma oportuna, sin embargo, los esfuerzos del equipo médico que lo atendió fueron en vano pues como se dijo antes, falleció tras ser trasladado a un hospital. Este punto fue lo primero que desmintió el colaborador de “Ventaneando” pues aseguró que su amigo no recibió ayuda de inmediato debido a que el nivel al que cayó no tenía un acceso, por lo que sus acompañantes tuvieron que derribar una puerta para poder asistir a Clavijo.

En este mismo comunicado, la marca de vodka aseguró que los integrantes de RBD no se encontraban en el lugar cuando ocurrió el fatal accidente, asimismo los deslindaron de la organización del evento, lo cual, ratificó la famosa agrupación en su breve comunicado, sin embargo, Daniel Bisogno contrarió estas versiones y aseguró que todos, a excepción de Anahí que no asistió al evento, sí estuvieron presentes, además, señaló que hubo ciertas irregularidades de parte del equipo de seguridad del lugar.

“Todos los organizadores estaban ahí, que no inventen que no estaban ahí, estaban los RBD y todos estaban ahí, los organizadores, la seguridad, era un evento muy grande con muchos invitados, pero nos enteramos de una persona de seguridad de ahí, que la instrucción que recibieron fue ‘no digan nada, vamos a ver cómo hacemos, cállense, no muevan nada’”, señaló el presentador perteneciente al equipo de Pati Chapoy, quien también señaló que la ambulancia que realizó el traslado de su amigo era sumamente irregular pues los paramédicos no estaban capacitados para hacer su labor.

Daniel Bisogno pidió justicia para el fotógrafó español. Foto: IG: bisognodaniel

De acuerdo con lo declarado con Daniel Bisogno, las autoridades capitalinas ya se encuentran realizando las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades en este caso que habría sido clasificado como homicidio imprudencial, asimismo, finalizó deslindando a RBD de la muerte de Alberto Clavijo, pero hizo un llamado a que sean más estrictos en cuando a la elección de la organización en ese tipo de eventos.

“Obviamente RBD como tal no son los responsables, su única responsabilidad sería fijarte en quién contratas para hacer un evento, pero nunca sabes y los organizadores del evento sí tienen mucho que ver, los dueños del inmueble que se atreven a rentar un lugar así”, finalizó Daniel Bisogno.