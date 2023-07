Contén la respiración antes de ver el rotundo cambio físico de la Pompis, ex de Sonido Pirata

Paula Jasso, más conocida como la Pompis, es una de las bailarinas e influencers más destacadas de los últimos tiempos. Conocida por haber sido parte de los espectáculos de Sonido Pirata, ahora trabaja junto a Medio Metro con presentaciones por todo México y en las redes sociales deslumbra.

La Pompis ha logrado conformar un vasto fandom que la acompaña en cada emprendimiento profesional y aprueba las postales que comparte luciendo diversos outfits. Ya son más de 200 mil los fanáticos que se han sumados a su cuenta de Instagram y a quienes la bailarina consiente con fotografías y videos.

En las últimas horas, la Pompis revolucionó las redes sociales al hacer un posteo en el que mostró el rotundo cambio físico que ha experimentado. La bailarina mexicana publicó fotografías evidenciando un antes y un después en su estética y dejó un mensaje a sus fanáticos sobre el proceso.

“Quién dice que no se puede? Así que ánimo deja que el mundo hable solo toma voluntad y a darle, hace 4 años pese casi los 100 kilos. Me deprimí, murió mi familia, cantidades de cosas que pasaron por mi vida, en el amor me fue fatal me engañaron me discriminaron por ser diferente a los demás, mi sobrepeso me llevo a tener muchas inseguridades incluso a dejar de creer en mi pero ahorita le doy gracias a dios y a todos ustedes por ser mi nueva motivación y a la Pompis por llegar a mi vida inesperadamente”, escribió la Pompis junto a las imágenes compartidas.

“Si alguien está en el proceso o quiere cambiar o se siente asimilado conmigo claro que puedo ayudarlos con un control de peso. No estoy al 100% estoy al 50% pero les comparto un poco de mi vida como motivación, espero cuando esté al 100 poder mostrarles todos mis cambios”, cerró la Pompis en el posteo realizado en su cuenta de Instagram y con el que alcanzó más de 5 mil likes y mensajes de apoyo y reconocimiento de quienes son sus fans.

