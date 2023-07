Ariadne Díaz medita abrir su OnlyFans: "Cuando alguien sale ahí lo aplaudo"

Con naturalidad y divertida en todo momento, fue como Ariadne Díaz abordó el tema de abrir una cuenta de OnlyFans, algo que cada vez más famosas realizan con tal de mostrar algo de su material más personal, sumado al dinero que pueden obtener de esta forma con sus suscriptores.

Clara en la idea de cómo funciona la plataforma y en el beneficio que le podría dar, Ariadne reflexionó durante unos momentos cuando se le cuestionó si estaría dispuesta a llevar sus fotografías en bikini o lencería hasta una cuenta propia de OnlyFans, todo eso debido a que ya antes ha posado para revistas para caballeros.

Ariadne y Marcus llevan una sólida relación de pareja desde 2015. Foto: Especial

Con 38 años de edad casi cumplidos y la belleza de una mujer que es sumamente feliz a lado de su hijo Diego, así como de su pareja Marcus Ornelas, es que Ariadne Díaz respondió a la pregunta sobre sí querría tener un OnlyFans para mostrar su esencia.

"A ver ¿cómo qué? dame ideas, no me tientes...", respondió de inmediato.

Tras bromear un poco, abundó en reconocer el aplomo de las mujeres u hombres que abren un OnlyFans, reconociendo que les puede ir muy bien.

"Yo súper felicito a todos los que están ahí porque sé que les va re bien de dinero y aparte se necesita valor y se necesita un cuerpazo, pero no sé si yo me sentiría cómoda", comentó.

Luego de enfatizar los beneficios económicos que trae el mostrar fotos provocadoras, Ariadne indicó que le sorprende que existan cuentas con fotografías de pies, una filia que parece ser es amplia.

"Lo de los pies, no, que por alguna razón son un 'hitazo' no lo entendemos, bueno yo no lo entiendo o no sé si ustedes tal vez tienen el fetiche y yo aquí metiéndome con ustedes, cada quien sus perversiones", pensó entre risas.