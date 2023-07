Mariazel se despide de Me Caigo de Risa tras 5 años, ¿cancelan el programa?

Mariazel Olle sorprendió a sus fanáticos al despedirse de Me Caigo de Risa, programa de comedia que la lanzó a la fama y la colocó en el gusto del público. La actriz escribió en sus redes sociales unas sentidas palabras para decirle adiós al proyecto al que perteneció durante 5 años, no obstante, llamó la atención que dejó entre ver que posiblemente se cancele la emisión que es conducida por Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy.

¿Por qué Mariazel sale de Me Caigo de Risa?

La noche de este jueves 20 de julio, se transmitió el último capítulo de la novena temporada del programa, es por eso que la conductora originaria de España aprovechó para escribir un mensaje para sus fanáticos. La presentadora de televisión colocó en redes sociales, como Twitter e Instagram, una fotografía desde el foro de grabación, luciendo unos shorts de mezclilla rasgados y una playera en color negro con la leyenda "Believe in your" (Cree en ti).

"'Me Caigo De Risa' es un programa que cambió mi vida a nivel profesional y personal, me acercó más a ustedes, me abrió las puertas a nuevas oportunidades y me regaló una gran familia", comenzó su mensaje Mariazel, quien después anunció que era el último capítulo, sin embargo, destacó que desconoce si habrá una temporada más de la emisión que ha gustado mucho al público, por lo que decidió despedirse de sus fanáticos y del proyecto.

"Es el último capítulo de la novena temporada y aunque todos los que formamos parte de este proyecto deseamos que haya una décima y muchas más, en realidad no lo sabemos… Esperemos que así sea! Gracias por divertirse con nosotros durante tantos años. Hasta pronto MCDR!!!", colocó en sus redes sociales, como Instagram, para acompañar la fotografía en la que provocó nostalgia en varios de sus seguidores, pues tiene un lustro formando parte de la llamada "Familia disfuncional".

Mariazel se despide del programa tras 5 años IG @mariazelzel

"Mi favorita de toda la familia disfuncional. Que vengan unas 1000 temporadas más", "Es un programa entretenido y lo mejor es que conectamos con cada uno de la familia disfuncional, los adoramos!! #queremostemporada10" y "Los voy a extrañar y de verdad, en especial a ti, Zel querida, será muy largo tiempo esperar la 10a temporada", son algunos de los mensajes que escribieron sus fans en la plataforma de Meta, en donde acumula 3.9 millones de admiradores.

Hasta el momento, Televisa, empresa que produce el programa, no ha confirmado si hará una décima temporada de Me Caigo de Risa y si en esta estarán la mayoría de las celebridades, pues hay que recordar que en cada ciclo cambian de elenco, de hecho, en 2022, Mariazel tuvo que dejar el proyecto a la mitad debido a que se sumó al reality Reto 4 Elementos, no obstante, posteriormente regresó para grabar otro periodo del show.

Mariazel tuvo otros proyectos en Televisa IG @mariazelzel

