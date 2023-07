Los 50 | Salen 4 eliminados más y de nuevo Thalí se pelea con todos en la hacienda: "lárgate, no te queremos"

Tan solo van tres capítulos de “Los 50”, el nuevo reality show y ya son 8 los eliminados de la competencia, esta vez quedaron fuera por decisión del resto de los participantes Yuliana Peniche, Cecilia Ponce, Jessica y Fernando Noriega.

Fue justamente la eliminación del actor que dio vida a “El rojo” en las series de “El Señor de los cielos” y “El chema” lo que provocó la fuerte discusión nuevamente entre Thalí, Manelyk y esta vez también estuvo involucrada Issa, otra ex participante de Acapulco Shore.

¿Qué pasó entre Thalí y el resto de los famosos?

Luego de la pelea que protagonizó en el segundo capítulo Thalí y Shirley en donde ambas mujeres se golpearon y que solo la segunda fue eliminada de la competencia, la actriz de cabellera rubia se disculpó con sus demás compañeros e incluso trató de hacer una alianza con Manelyk, sin embargo, esto no sucedió, pues la ex integrante de Acapulco Shore no confía para nada en la actriz.

Tan solo unas horas después y luego de revelarse que Issa fue salvada por sus compañeros y por obvias razones Fernando Noriega se convirtió en el cuarto eliminado, Thalí interrumpió el momento de la celebración de la exnovia de Rey Grupero, esto para pedirle al “León” que la dejara cambiar de lugar con Fer.

“chicos les quiero hacer una propuesta es cuestión de tiempo para que todos ustedes me saquen de aquí, yo sé que nadie me quiere aquí déjenme intercambiarme con Fer”, dijo Thalí

Mientras que la actriz decía esto, Manelyk y las demás participantes comenzaron a gritarle a Thalí que era una irrespetuosa, que dejara de llamar la atención y respetara el momento de Issa.

Thali una vez más queriendo llamar la atención pic.twitter.com/vVygxm3Nm7 — Lo + viral (@VideosVirales69) July 21, 2023

Tras la petición de Thalí, “El león”, no aceptó que la actriz saliera en lugar de Fernando, por lo que le pidió a la actriz que se sentara en su lugar, una vez ahí, y tras celebrar su permanencia en la competencia, Issa se le fue con todo a la actriz quien ni siquiera la volteó a ver.

“Y que irrespetuosa eres Thali, eres una irrespetuosa, y no solo lo digo que conmigo, con todo mundo, si te quieres largar, lárgate…¿por qué no te dejaste perder ayer?, no tienes respeto por nada ni por nadie, irrespetuosa, lárgate no te queremos, si te hubieras querido ir hubieras perdido ayer , eres nefasta”, dijo Issa a Thalí

Isa y Mane ponen en su lugar a Thalí pic.twitter.com/i9ycuRQpqW — Lo + viral (@VideosVirales69) July 21, 2023

Ante los cuestionamientos del por qué no se dejó perder, la actriz a quien han apodado como “la campanita diabólica”, aseguró que no se va a dejar perder en la competencia pro nada del mundo.

La actitud de Thalí causó el enojo no solo de Manelyk, y de Issa, sino del resto de participantes que aseguran siempre quiere ser la protagonista de todo y trata de llamar la atención a como dé lugar, en redes sociales la actriz también ya comenzó a recibir fuertes críticas por parte del público que sigue “Los 50” pues desean que pronto sea eliminada de la competencia.