VIDEO: vecinos de La Casa de los Famosos están hartos, es imposible vivir con tantos gritos y gente llegando todo el día

“La Casa de los Famosos México” se ha convertido en todo un fenómeno en el que Wendy Guevara destaca como la favorita para ganar el programa gracias a su sentido del humor; sin embargo, no todos la han pasado bien ya que vecinos del lugar se han quejado con la producción y la policía por los constantes gritos de los fanáticos que, incluso, llegan durante la madrugada con porras para los participantes.

La presencia de fanáticos, amigos y familiares afuera de las instalaciones de la casa ha logrado levantar el ánimo de los participantes que luchan por conservar su lugar en medio de polémicas estrategias y el encierro. Sin embargo, esto no ha hecho para nada felices a los vecinos, pues se han quejado del constante ruido provocado por las porras que llegan hasta ese punto a altas horas de la noche.

Vecinos se quejan del ruido por las porras en "La Casa de los Famosos". Foto: IG @lacasafamososmx

A través de TikTok el usuario Miguel Rugama compartió un clip con las quejas de los habitantes cercanos a las instalaciones, quienes han pedido a policías y a la producción que a cierta hora se ponga un alto a los fanáticos. “Desde que inició ha estado de la chi**** todo esto (…) Interactúan, si gritan abajo contestaban arriba y ya valió mad**. Esta temporada se salió de control”.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos usuarios hicieron mofa de la molestia de los vecinos otros pidieron empatía. “¿Cómo nominamos a los vecinos?”, “No han sabido sacarle provecho. Les doy 3 puntos por desaprovechar”, “Yo me hubiera puesto vender mercancía del team Infierno”, “Yo creo que son team cielo” y “Hay que entender que en la madrugada no es correcto”, fueron algunos de los mensajes.

Así se vive un día en La Casa de los Famosos. Captura de pantalla

Policía frena porras en LCDLF México

Desde que arrancó la temporada en México del polémico reality show los fanáticos no han dejado de visitar las instalaciones para hacerle saber su cariño a los participantes, incluso algunos famosos se han dado cita en el lugar como Niurka Marcos, el productor Juan Osorio, la novia de Paul Stanley y la cantante Federica Quijano.

Sin embargo, fue la integrante de Kabah quien en su más reciente visita durante la gala de eliminación habría visitado el foro con la intención de hacerle llegar un mensaje a su hermano, Apio, pero la producción se lo negó y entre jaloneos fue sacada del lugar. Por ello, comenzó a gritar afuera de las instalaciones donde una patrulla insistía en detener las porras.

Las risas no paran en La Casa de las Famosos. Captura de pantalla

Lo mismo ocurrió con Alexa Parra, quien visitó el lugar ubicado en Huixquilucan, Estado de México, para hacerle saber su apoyo a Sergio Mayer luego de que éste la ayudara en el caso por abuso contra su padre, el actor Héctor Parra. La joven tuvo que insistirle a un policía que la dejara continuar con la porra, aunque fue durante unos minutos hasta que le pidieron se alejara del lugar.

SIGUE LEYENDO:

La Casa de los Famosos México: Sergio Mayer habla del caso de Héctor Parra, fans acusan censura del reality

La Casa de los Famosos México: ¿a quién de los nominados salvará Jorge Losa hoy jueves 20 de julio?