VIDEO: Así fue como Jungkook de BTS demostró que ama México y enloquece al ARMY

El cantante surcoreano Jeon Jungkook, quien es miembro de BTS, recientemente lanzó su primera canción como solista titulada "Seven" y sorprendió a sus fans con su talento, pues es la primera vez que estrena un sencillo sin la agrupación de K-Pop y ya ha logrado un gran éxito con su trabajo.

Además, hace poco demostró que tiene talento para hablar español, ya que en un programa pudo decir algunas palabras en este idioma. Por si fuera poco, dejó claro lo mucho que le gusta México, pues aprovechó para hablar de su platillo mexicano favorito y sorprendió al ARMY.

Kookie podría realizar una gira mundial. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Jungkook de BTS ama México?

A través del programa de un live por StationHead Jungkook aprovechó para poder interactuar con sus fans, así como promocionar su trabajo en solitario "Seven". Durante la trasmisión, el cantante más joven de BTS mostró sus deseos de poder realizar una gira mundial para poder conocer a sus fans de todo el mundo.

A su vez, bromeó con algunos de sus seguidores, pues les enseñó sobre algunas palabras en coreano y no paró de reír, ya que todos empezaron a mal decir en el live. Más tarde, demostró sus habilidades para hablar otros idiomas, pues, aunque no es el mejor hablando inglés y mucho menos español, pudo decir diversas palabras. "Te amo, te amo", fue una de las frases que repitió el cantante.

Kookie se encuentra promocionando "Seven". (Créditos: Facebook / BTS)

Kookie desea comer tacos y ¿visitar México?

Asimismo, el "Golden Maknae" aceptó la invitación de una seguidora que le propuso salir a comer tacos y mostró lo mucho que le gusta este platillo mexicano. "¿Dónde estás? ¡Vamos a comer tacos!", respondió el maknae. Ante esto, el ARMY de nuestro país se mostró muy emocionado, puesto que es la primera vez que lo escuchan hablar de comida de México.

Por si fuera poco, los fans mexicanos de Jungkook mencionaron en redes sociales que no pierden las esperanzas de que si realiza una gira mundial pueda visitar nuestro país, ya que tiene muchos fans en México. "Y así fue como JK tuvo presente a México en el Listening Party de 'SEVEN' en Stationhead el día de hoy", "Que emoción, cada vez más cerca de México" y "JK dijo que amaba México con su 'THANK YOU MEXICO'", fueron algunas de las reacciones en Twitter.