Pati Chapoy, ¿hospitalizada?, la conductora de Ventaneando revela su actual estado de salud

Pati Chapoy, una de las conductoras de televisión más famosas en México, se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de que comenzara a circular el rumor sobre sus fuertes problemas de salud que la habrían llevado a ser hospitalizada de emergencia.

Fue por medio de redes sociales en donde comenzó a difundirse la información que confirmaba que la titular de "Ventaneando" no estaba viviendo su mejor momento de salud después de sufrir un infarto y ser trasladada a un hospital para recibir atención médica inmediata.

Como era de esperarse, la información publicada en las plataformas digitales dejó en completo shock a todos los fans del espectáculo y del entretenimiento, demostrando que a sus 74 años Pati Chapoy continúa siendo una de las máximas referentes de la pantalla chica.

Después de que el rumor tomó más fuerza en distintos espacios del espectáculo, Pati Chapoy, la máxima referente de "Ventaneando" y de TV Azteca, reapareció en redes sociales para compartir un video aclarando su actual estado de salud.

Sin guardarse nada, la gran figura del espectáculo aseguró que estaba enterada del rumor que circuló en las distintas plataformas digitales y por eso tomó la decisión de subir un video. Dijo que no sufrió un infarto y mucho menos fue internada de emergencia.

"Me estoy enterando que un portal dice que me internaron de emergencia y no, estoy aquí en vivo", declaró.