Ferka asegura que va a vender el anillo de compromiso que le dio Christian Estrada y que hará una gran fiesta con lo que le den

Sin duda alguna, María Fernanda Quiroz, mejor conocida solamente como Ferka es una de las exparticipantes de “La Casa de los famosos México” más polémicas de esta primera temporada, pues su romance con Jorge Losa la ha puesto en el ojo del huracán.

En entrevista con varios medios de comunicación, Ferka aseguró que al salir Jorge Losa de “La Casa de los Famosos México” está lista para comenzar una relación formal con el español, y también dio detalles de lo que hará con el anillo de compromiso que le dió el padre de su hijo hace algunos meses.

Durante su paso en una alfombra roja, Ferka fue cuestionada sobre varios temas de su vida personal entre ellos su proceso legal con el padre de su hijo con quien asegura ya desea que se calmen las cosas entre ellos pues quiere estar tranquila.

“Yo lo único que pido es que sea feliz, yo no me meto con él, que sea feliz, que trabaje mucho y que ame mucho…”, comenzó a declarar Ferka

Ante esta respuesta, algunos reporteros cuestionaron a la actriz sobre el anillo de compromiso que Estrada le entregó hace algunos meses, el cual de acuerdo con el mismo modelo tiene un costo de 23 mil dólares.

Y es que, Ferka asegura que su expareja fue muy claro al decir cuánto le había costado por lo que pretende hacer una gran fiesta luego de venderlo, esto para celebrar la vida.

La polémica mujer asegura que ya no quiere pelear con el padre de su hijo y por el momento lo único que le interesa es que el pequeño Leonel esté protegido.

“El proceso legal va muy bien, lo que más me interesa es que mi hijo esté protegido, ya de verdad ya no es tanto el pleito, es que él esté protegido y como todo los niños…todo va bien, lento, como lo he dicho pero yo ya quiero llevar la fiesta en paz por el bienestar de mi bebé”, finalizó Ferka