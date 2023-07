Actriz de “El señor de los cielos” pide perdón a Manelyk por haber tratado de humillarla, esto fue lo que le dijo

A tan solo dos días del estreno del nuevo reality show “Los 50”, ya se dio la primera pelea a golpes entre dos de las participantes, se trata de Thalía, actriz de la serie “El Señor de los Cielos” y Shirley, siendo esta última eliminada por haber golpeado a la rubia.

Ante esta fuerte situación, luego que Thalí también un día antes sostuvo un encontronazo con Manelyk, la actriz se acercó a la influencer a pedirle disculpas pues sabe que es una pieza fuerte dentro de la competencia, sin embargo, la ex integrante de Acapulco Shore no se dejó manipular.

Luego que “El león” determinara que Shirley fuera la expulsada tras la pelea con Thalí, Manelyk se pronunció al respecto y aseguró que eso no era justo pues tendrían que haberse ido ambas concursantes.

La decisión de “el león” dejó sorprendidos a todos los participantes, por lo que al llegar Thalí habló directamente con Salvador Zerboni y fue él quien le aconsejó que ya se dejara de problemas y hablara con Manelyk que es la que comenzó a pedir que también ella fuera expulsada de la competencia.

“Con mane por ejemplo deberías de hablar, como con ella tuviste broncas…pero estaría bien para que ya se alivianen porque están haciendo un lío que se me hace muy tonto”, dijo Salvador a Thalí

Ante este consejo, Thalí no dudó en acercarse a Manelyk para tratar de solucionar los malos entendidos y aunque la actriz de “El Señor de los cielos” le propuso “dar carpetazo”, la joven influencer no se dejó manipular por la rubia.

“Lo primero que te quiero decir de manera muy sincera es yo a ti no te conocía, demos carpetazo, yo te hago este ofrecimiento de hacer un borrón y cuenta nueva, no nos conocemos, capaz y nos llevamos una bonita sorpresa, no tenemos que ser las mejores amigas…” comenzó a decir Thalí a Mane