Yordi Rosado fue víctima de brujería por una mujer que estaba enloquecida por conquistar su amor

En un episodio de su podcast “De todo un mucho”, proyecto que comparte con Martha Higareda, Yordi Rosado contó a la audiencia un pasaje de su vida que pocos conocían, pues entre la plática salió a la luz la vez que el conductor fue víctima de brujería por parte de una de las fanáticas que tenía.

El presentador lo primero que mencionó es que cuando “Otro Rollo” estaba al aire, había una chica que acudía a todas las grabaciones como público y además lo esperaba fuera del estudio para pedirle una fotografía, Yordi siempre atendió a la fanática por lo que accedía, pero nunca se bajaba de su auto.

La dinámica era que la chica se acercara hasta donde Yordi estaba en su coche, los encuentros entre el famoso y la seguidora eran más constantes por lo que Rosado lograba reconocerla, ya que además de pedirle fotos también le llevaba regalos, algo que hasta entonces era normal entre un fanático y su ídolo.

“Fue durante dos o tres años, era muy fan y muy linda, pero siempre me esperaba, yo decía ‘que padre’ un día me llevó un regalo, me acuerdo perfecto una playera que me llevó de no recuerdo que marca, pero estaba muy de moda en México, recuerdo que me encantó la playera la usé muchísimo, era azul con café”, es parte de lo que contó Yordi.