Gerard Piqué hace sorpresiva declaración que prueba su intenso amor por Clara Chía

La polémica que rodea la relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí parece no tener fin, pues tras la ruptura del exfutoblista con Shakira y los rumores de infidelidad, la pareja sigue dando de qué hablar con cada una de sus acciones. Esta vez fue él quien explotó en plena transmisión en vivo y lanzó una sorpresiva declaración sobre su nueva novia.

Fue en enero pasado cuando el también empresario, de 36 años, confirmó su noviazgo con la joven estudiante, de 24, a través de una romántica fotografía en Instagram en la que les llovieron críticas. Esto luego de un sinfín de rumores que la cantante colombiana confirmaría con el tema “Music Session 53” que realizó junto a Bizarrap en la que lanza un contundente mensaje contra la nueva pareja.

Gerard Piqué hace sorpresiva declaración sobre su relación con Clara Chía. Foto: IG @3gerardpique

Desde entonces permanecen en el ojo del huracán como una de las parejas más polémicas del espectáculos, pues aunque no han dejado de mostrarse enamorados los rumores sobre conflictos en su relación son inevitables. Incluso, se ha señalado que el noviazgo no atraviesa un buen momento debido al poco tiempo que pasan juntos porque Gerard Piqué aún no la presenta como su novia con sus hijos, Milan y Sasha.

Declaración de Gerard Piqué sobre Clara Chía

El exjugador del Barcelona mantuvo los detalles de su relación con total hermetismo durante varios meses, pero pronto esto se convirtió en una acción complicada debido al asedio de los paparazzis que luchaban por conseguir imágenes de la pareja. Por ello, los viajes y paseos juntos fueron cada vez más públicos mostrando lo enamorados que estaban.

Algo que confirmó Gerard Piqué durante una transmisión en vivo en la que se desató una discusión con el youtuber Ibai Llanos, quien lo molestó afirmando que aún no conocía el amor. Esta no es la primera vez que el influencer arremete entre bromas contra el exfutbolsita, pues en otras ocasiones lo ha molestado con el tema de Shakira.

“Pero qué dices, qué estás diciendo, siempre atacándome. Yo he encontrado el amor ya”, fue la sorpresiva respuesta de Gerard Piqué sobre su relación con Clara Chía Martí terminando con cualquier rumor de un conflicto entre ellos y demostrando el intenso amor que siente por ella.