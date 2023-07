Odalys Ramírez conquista el foro de La Casa de los Famosos México, sorprende con vestido de coqueto escote

Una vez más, la guapa conductora de televisión, Odalys Ramírez se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de presentarse con arriesgado look en la reciente transmisión del reality show, "La Casa de los Famosos México".

En este 2023, la hermosa conductora de televisión ha vivido uno de sus años más exitosos después de ser anunciada como una de las conductoras de "La Casa de los Famosos México" y continuar formando parte del elenco estrella del programa "Cuéntamelo, Ya!".

Además de brillar en el mundo del espectáculo, Odalys Ramírez también es toda una celebridad en el mundo de las redes sociales y para muestra de ello basta con revisar que tiene millones de seguidores en Instagram, quienes se rinden ante su belleza y su sensualidad.

Odalys Ramírez impacta en redes

Fue el pasado 17 de julio, durante la prueba del líder de "La Casa de los Famosos México", cuando Odalys Ramírez se robó todas las miradas al presentarse con un arriesgado look que dejó poco o nada a la imaginación. Los internautas coincidieron en que lució bastante bien.

La conductora conquistó a todos. Foto: Instagram/@odalysrp

Demostrando que la moda forma parte de su día a día, Odalys Ramírez compartió varias imágenes en su perfil en Instagram luciendo el hermoso vestido que portó en la reciente transmisión del programa de Televisa. El outfit inmediatamente la coronó como la más bella del elenco.

En las imágenes que modeló en redes sociales, la conductora de "La Casa de los Famosos México" se lució con un ajustado vestido color blanco que llamó bastante la atención por el pronunciado escote que tenía en la parte de enfrente.

Como era de esperarse, la publicación de la bella conductora de televisión no pasó desapercibida para nadie recibiendo miles de "me gusta" y cientos de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks que la convierten en la más bella de la industria.

"Preciosa", "Bella" y "Hermosa", fueron algunos de los comentarios que recibió.