¿Jungkook fan de Peso Pluma?, así cantó el integrante de BTS "Ella baila sola"

Peso Pluma ha roto fronteras, pues es el artista mexicano más escuchado en todo el mundo. Su tema "Ella baila sola" se encuentra en los primeros puestos de los charts internacionales y ha llegado hasta Corea del Sur, país en el que vive los integrantes de BTS, quienes al parecer escucharon el sencillo, y prueba de ello es que supuestamente Jungkook cantó una pequeña parte del éxito del intérprete de corridos bélicos.

Así fue como Jungkook "cantó" "Ella baila sola" de Peso Pluma

La noche de este lunes 17 de julio, el integrante de Bangtan hizo un live en la plataforma de Weverse, la cual se ha convertido en su medio favorito para mantenerse en contacto con los miembros del ARMY. El cantante convivió con sus admiradores y cantó a cappella su tema "Seven", pero en su versión explícita en la cual muestra su lado más atrevido. No obstante, durante su transmisión en vivo, el miembro de la banda de k-pop tarareó una canción desconocida.

El cantante está promocionando "Seven" Foto: BIGHIT

En redes sociales como Twitter y TikTok algunos fanáticos comenzaron a especular que se trataba de "Ella baila sola", el éxito de Peso Pluma y Eslabón Armado. Usuario como @bigihoseok, compartieron el pequeño video en el que se escucha a Jungkook hacer algunos sonidos con la boca los cuales se escuchaban como una trompeta, y después colocó la comparación con la entrada del tema de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del intérprete de la estrella mexicana.

"Cómo les decía, siempre me gustó esa canción", "Y justo hoy dijo 'Los amo México' ahhhhhhh", "Ha estado de tour en estaciones de radio de USA y esta canción es super popular allá, no dudo que se le pegara", "Mi gente latino", "NADA ES COINCIDENCIA JAJAJA", "Justo yo le puse que se cantara una del peso pluma", "cosas que nunca creí que pasarian" y "Si suena parecido", son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación de TikTok, sin embargo, hay otros más que opinan que no se escucha igual a la canción del "Doble P".

El cantante sigue dominando los chats Foto: IG @pesopluma

En tanto, Jungkook está promocionando el sencillo "Seven", el cual marca su debut como solista, pues hay que recordar que BTS puso una pausa a sus actividades grupales para arrancar sus carreras individuales y comenzar a ingresar al servicio militar, algo que es obligatorio en Corea del Sur. Por su parte, Peso Pluma lanzó su disco "Génesis", con el cual ha continuado con su éxito que hoy lo lleva de tour por Estados Unidos.

