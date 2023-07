José Eduardo Derbez revela si entraría o no a un reality como "La Casa de los Famosos" y bajo qué condiciones

La Casa de los Famosos México sigue vigente como el fenómeno televisivo de la temporada. Y, con la reciente salida de Bárbara Torres del reality y la defensa que hizo su hijo para que no fuera juzgada en redes sociales, se desataron algunas reflexiones en torno a su desarrollo en el reality show y si este le había afectado o no severamente.

Sumado a esto, hay voces de actores que le conocen desde hace años, como José Eduardo Derbez, quien fue cuestionado sobre si él estaría dispuesto a participar de una emisión de estas características y exigencias emocionales, algo que le puso a pensar y lo hizo dudar sobre si tendría la capacidad suficiente para adaptarse a ese entorno y, sobre todo, la paciencia para convivir sanamente.

La Familia Derbez siempre unida. Foto: Especial

A pesar de que es actor, conductor de TV y ha participado de realitys a lado de su familia, José Eduardo Derbez no se confía ni cree tener la capacidad suficiente para adaptarse bien a un programa como "La Casa de los Famosos". Para dejar más clara su postura, explicó las razones de su disyuntiva.

"A mí me costaría muchísimo trabajo, mira nunca digas nunca pero no, no creo. Porque soy muy 'piqui' con muchas cosas, con el baño, con las regaderas, con mi privacidad, con la convivencia extrema, no sé, creo que es algo que se me complicaría muchísimo", aseguró.

En ese sentido, dejó claro que no es lo mismo estar días enteros en un mismo lugar con su padre o hermanos, que con desconocidos.

Como un fanático más del #TeamInfierno José Eduardo confirmó que sigue las incidencias dentro de la casa. En ese sentido, recordó que conoce a Bárbara Torres desde hace años cuando ella colaboró en "La Familia P. Luche", producción de su papá Eugenio Derbez. Por lo tanto, le mandó un sano consejo.

"Yo conozco a Bárbara fuera de la casa, la quiero muchísimo y es una gran mujer, pero yo creo que adentro de esa casa con ese experimento tan fuerte te ha de sacar cosas que no sacas aquí afuera, entonces yo nada más espero que ella esté bien, que salga bien, y si no pues terapia", dijo.

Para terminar, reconoció que Sergio Mayer y Poncho de Nigris tienen gran experiencia en este reality y que él, de niño, si se sintió algo acosado por ser famoso.

"Soy Team Infierno, si estoy pendiente. Tú mismo te has de espantar de lo que saca esa casa de ti, Sergio y Poncho porque ya se la saben".

"El acoso no me ha afectado, en mi adolescencia no me gustaba que me tomaran fotos porque mi vida no era igual que la de mis compañeros que se fumaban un cigarro o así, para mí sí", terminó.