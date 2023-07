En traje de baño, Eiza González impone estilo en este verano

Eiza González se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones luego de haber trabajado sin parar en varias campañas publicitarias y en las grabaciones de la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare en Londres. De hecho, en sus redes sociales no para de compartir imágenes para demostrar lo bien que la está pasando.

Instagram es el lugar donde ella se siente más cómoda y por supuesto, puede tener un contacto mucho directo con sus fans. Es que en la red de la camarita, la actriz cuenta con 7.7 millones de seguidores que no solo le dan likes a sus fotos y videos sino además, logran que esos post se hagan viral en cuestión de minutos.

Eiza González. Fuente: Instagram @eizagonzalez

Con una bikini increíble, Eiza González deslumbra en este verano

La bella Eiza González ha compartido algunos detalles de su estancia en las paradisíacas playas del Pacífico, como una mirror selfie en la que hizo alarde de su figura de impacto, ataviada con un diminuto conjunto. Ahora, se deja ver con unos trajes de baño ideal para resaltar el bronceado de este verano 2023.

Por lo que se puede ver en su historia de Instagram, la actriz de The Ministry of Ungentlemanly Warfare se encuentra como en un estilo spa haciendo unas mascarillas para tener un rostro divino. De todas maneras, los fans de González se quedaron con esas bikinis que la hacen ver como una de las más bellas de este continente.

Eiza González. Fuente: Instagram @eizagonzalez

Además, Eiza González ha presumido su vientre marcado, diminuta cintura, brazos delgados, pero musculosos y piernas esculpidas. Los fans han quedado sorprendidos por el físico que ha trabajado desde que llegó a Hollywood y porque “cada día está mejor”. La actriz opta por dietas basadas en plantas y equilibrada con poca carne y gustitos de postres o dulces ocasionales.

